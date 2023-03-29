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日本外相林芳正最快4月初訪中國！　會晤陸外長秦剛

▲▼日本外務大臣林芳正。（圖／CFP）

▲日本外務大臣林芳正最快將於本周末出訪中國。（圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本外務大臣林芳正預計在4月1日至2日間出訪中國，並與中國大陸外交部長秦剛進行會晤，目前兩國政府已開始協調行程細節，一旦成行，將會是繼前日本外務大臣茂木敏充2019年12月訪中後，首次有日本外相前往中國，同時也是林芳正上任後的首次中國公開行程。

根據《讀賣新聞》引述多名日本政府內部消息人士報導，林芳正預計透過此次出訪，向中國大陸傳遞近年在東海等海域進行霸權行為的憂慮，同時也將再次強調透過對話構築「有建設性且穩定的關係」之重要性。此外，北京當局日前剛依《反間諜法》逮捕一名安斯泰來製藥公司50歲的日本籍員工，林芳正也被認為會在此次會談中，呼籲中國盡快釋放該男子。

▲▼中國大陸外交部長秦剛。（圖／路透社）

▲中國大陸外交部長秦剛將與林芳正展開外長峰會。（圖／路透社）

根據《每日新聞》報導，林芳正的此次出訪行程是日本首相岸田文雄與大陸國家主席習近平2022年11月在泰國曼谷進行高峰會時所談定的項目之一。而陸方也在今年2月在外交部長電話會議中，主動邀請林芳正訪中，並進行日程協商。

這也將成為秦剛2022年底就任外交部長以來，首次與他國外交部長進行面對面會談。

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