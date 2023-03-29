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做園藝感染「一戰時期細菌」　老翁身體被吃掉險喪命

老翁翻土做園藝被「一戰時期細菌」感染　身體液化+氣化險喪命！

▲老翁的身體左側肌肉出現液化及氣化症狀，且感染範圍持續擴大。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

近期西伯利亞「殭屍病毒」可能復活消息，引發各界關注。不過，古老病菌侵害人類的事件其實正持續上演，一名64歲瑞典老翁就因為在自家花園感染「一戰時期」的細菌，導致身體「被吃掉」大面積壞死，差點喪命。

這起駭人病例最近在期刊《國際外科病例報告》（International Journal of Surgery Case Reports）公開，受害老翁疑似在整理花圃時讓帶有引發氣性壞疽（Gas gangrene）病菌的蟲子，碰觸到他罹患銀屑病（又稱牛皮癬）的患處，或不慎被沾染細菌的鐵絲網割傷而遭到感染。

老翁遭感染不久，就出現身體左側莫名疼痛及持續發燒8小時症狀，醫師檢查發現他的疼痛部位非常柔軟卻沒有外傷跡象，經電腦斷層掃描，驚覺老翁左側骨盆處積蓄大量液體及氣體，導致連結下背部、腿部及臀部處的肌肉因壞死產生疼痛感。醫療團隊見此研判老翁罹患細菌感染引發的壞死性筋膜炎，然而，老翁症狀不但沒隨著抗生素投入而緩解，肌肉組織液化、氣化的範圍還持續擴大。

醫師緊急移除50％脊椎和骨盆之間最重要的腰肌來避免感染擴大，但手術完成後，醫師又發現老翁的左腿肌肉組織壞死，也必須移除部分肌肉組織。醫療團隊在老翁住院的135天期間，先透過樣本檢驗確認他感染梭狀芽孢桿菌，進而引發氣性壞疽，而氣性壞疽正是在一次世界大戰奪走戰壕中無數士兵生命、惡名昭彰的恐怖疾病。

醫療團隊確認病因及骨盆感染停止後，選擇不縫合腿部傷口，而是把浸泡過氧化氫的紗布塞滿傷口，避免感染擴大，老翁除在住院期間多次心臟驟停、呼吸停止，還因連結腎臟及膀胱的尿管被侵蝕，導致體內漏尿。目前老翁已脫離險境轉送療養院照護，但他現在用助行器也只能步行20公尺。此外，若罹患氣性壞疽卻未盡快治療，則死亡率接近100％。

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