偷吃實況！男友勾搭辣妹「親密畫面全程直播」　她一看電視超崩潰

▲凱拉在郵輪電視上看見男友與陌生辣妹舉動親暱。（圖／翻攝TikTok@kayla.nicole.g）



記者吳美依／綜合報導

來自美國的凱拉（Kayla Gardner）在郵輪假期抓到男友偷吃，對方謊稱肚子餓了，要出去買點吃的，實際上卻在跟陌生辣妹調情，親密舉動都被甲板監視器拍下，並在各船艙電視的監控頻道上直播放送，讓她看見時當場失控尖叫。

凱拉拍攝一系列TikTok影片形容這是「人生中最痛心的時刻」。她回憶，男友出去後，自己待在船艙房間裡做準備，閨蜜閒著沒事，就拿起遙控器隨意切換電視頻道，「她轉到一個頻道，會向你顯示船上每個甲板正在發生什麼事情。她注意到，妳的男人沒在找吃的，而是拿到另一個女人的電話號碼，跟她調情還摟著她的肩膀。」

閨蜜立刻拿起手機錄影蒐證，只見凱拉不敢置信地喃喃自語「不，那不可能是他」，還一度質疑甲板上為什麼要裝設監視器，根本沒人想看，但閨蜜堅稱「那看起來就像他」。最後，她們看見凱拉男友伸手摟抱陌生辣妹，同時倒抽一口氣並且尖叫，「我的天啊！」

凱拉隨後衝出門，似乎去找男友對質，但之後始終沒有說明2人如何解決此事，僅於28日拍攝影片回應質疑。一位網友認為，男友的舉動不一定代表偷吃，她則極力反駁這個觀點，並稱已經出現很多警訊，「對我而言，謊稱自己要去哪裡，摟著另一個女人，獨自和她聊天，並且和她調情，就被視為出軌。」

目前仍有許多網友「敲碗」想知道結局，「那個郵輪上的騙子怎麼了？希望妳們把他丟下船了。」、「妳竟敢留給我們這麼多懸念，這違法了吧！」也有人開始質疑，一對情侶發生這種危機，女方發表多部影片後卻沒有結尾，可能只是一齣精心策畫的短劇。