蔡英文過境前「美中高層通話卻未公開」　彭博：情勢緊張新跡象

▲美國白宮國安顧問蘇利文。（圖／達志影像）

記者吳美依／編譯

《彭博社》引述知情人士說法爆料，台灣總統蔡英文預計在訪問中美洲途中過境美國的幾天前，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中國最高外交官王毅於24日通話，尋求緩解近幾個月持續升溫的緊張局勢。但是，雙方都沒有選擇公開此事，成為美中關係令人擔憂的另一個跡象。

證明這次通話的知情人士表示，由於這是私下對話，因此要求匿名。白宮及中國大使館發言人並未立即回應評論要求。

報導指出，蔡英文過境美國成為美中關係的最新刺激因素，她預計3月29、30日訪問紐約，一周後在洛杉磯停留，並且預期會晤眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。儘管此類過境是正常例行公事，但考量到美中關係緊張，仍將引發新一波審查，北京也把蔡英文與麥卡錫的會面視為「煽動性的」，因為這在美國本土上很罕見。

▲總統蔡英文去年8月3日接見時任美國眾議院議長裴洛西訪問團。（圖／總統府）



與此同時，華府正在尋求安排總統拜登與中國國家主席習近平的通話，儘管希望現在舉行，但北京迄今拒絕相關努力，因此他們如今預期，直到蔡英文4月初返台前都不會發生。

近年美中關係持續惡化，雙方在所有領域都有衝突，從貿易、科技到南海，也讓幾乎每一個層級的會面在政治上都成為不可能，或者更加令人擔憂。去年8月，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，華府與北京的關係更是降到新低點，中方也切斷美中軍方的部分接觸。

美國國務院仍在維持有限的工作等級接觸。知情人士透露，國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）上周前往北京評估兩國進一步交流的機會。