德國「基民黨」告別梅克爾友中立場　新文件改寫對中戰略

▲德國最大在野黨修改對中戰略，告別德國前任總理梅克爾（Angela Merkel）時代的友中立場。（圖／路透）



文／中央社

政治新聞網站Politico報導，德國前總理梅克爾所屬的基督教民主黨退為最大在野黨後，正計劃改變梅克爾執政16年期間對中國的招牌務實主義立場，轉為宣稱透過貿易維繫和平的做法已經失敗。

梅克爾（Angela Merkel）擔任總理期間，保守派的基督教民主黨（CDU）一直對中國和俄羅斯採取友好與經濟相互依賴策略。如今該黨立場出現大轉彎，背後因素包括莫斯科對烏克蘭發動全面侵略，以及中國在亞洲及其他區域採取日益具侵略性的政治和經濟態度。

根據Politico所見的立場書草案，基民黨與保守派盟黨基督教社會黨（CSU）如今相信，透過經濟合作來維繫和平的概念，在「俄羅斯的案例上已經失敗，且對中國也越來越是如此」。

這份22頁立場書列出新的對中政策重點。在德國國會下議院「聯邦議院」（Bundestag）內立場中間偏右的基民黨/基社黨聯盟預計在復活節前後通過這份文件。

事實上，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，世界秩序正在改變。隸屬社會民主黨（SPD）的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）去年已宣告，國家安全政策正進入「劃時代轉折」（Zeitenwende）。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）與外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也曾強調，政府有必要制訂一份完整的對中戰略。兩人所屬的綠黨當初同意加入蕭茲領導的聯合政府時，協議中已提到這個構想。他們各自的部會已研擬出2份不同的戰略草案，但目前仍未看見柏林擬訂的全面性戰略。

基民黨負責外交政策的國會議員瓦德普（Johann Wadephul）表示：「我們意識到，在這個時間點，德國政府在準備重大外交與安全政策文件上進度嚴重落後。這令我們有些吃驚，因此我們準備並提出了這份立場書。」

立場書的序文寫道：「共產中國的崛起，對於所有想要保護、強化及維持以規則為基礎之國際秩序的國家，可謂21世紀的核心與劃時代挑戰。」

基民黨/基社黨黨團表示，他們願與蕭茲政府謀求一份「國家共識」，但這份共識必須被納入德國國安戰略以及歐洲對中戰略。

立場書中對德中關係的描述，與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）2019年定調的三重關係一致，也與蕭茲聯合政府協議所言相同，都稱中國是德國的夥伴、經濟競爭者與體制對手。

不過，基民黨/基社黨黨團的文件進一步表示，對中政策應擺脫原本對北京友善的務實立場，特別是在貿易事務上。

正文寫道：「中國已自發性改變這個平衡，將關係核心明顯朝體制競爭的方向推移，我們不應漠視這個事實。」

基民黨的立場書也支持德國「對中政策要有『劃時代轉折』」，包括在中國尋求或強迫競爭的任何領域，德國都應該「以自身能力和競爭力」做出回應；德國應強化自身韌性和防禦力，並與利益和價值觀相同夥伴組成並擴大結盟與夥伴關係；以及展現與中國合作意願，條件是中方能以公開、透明和可靠方式合作。

這份立場書還主張提出一份歐洲對中戰略，以及為加強合作與歐盟鄰國組成「歐洲中國理事會」（European China Council），核心要點包括強化對中國互惠性並保護歐洲和德國的主權。文中寫道：「從德國和歐洲的角度來看，與中國脫鉤，既不實際也非所願。」

為更有效監督對中依賴狀況，立場書也建議聯邦議院設立專家委員會，每年提交一份「中國檢查」報告，檢視德國在交易、科技、原物料和對外貿易等方面的對中依賴程度，其整體目標則是發展出一套「去風險化」戰略。