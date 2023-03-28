一帶一路製造「債務陷阱」？　中國外交部：向中國潑髒水

▲中國外交部發言人毛寧回應一帶一路製造「債務陷阱」的提問。（圖／CFP）



記者林彥臣／綜合報導

有記者在中國外交部記者會上提問，近日發布的一項研究顯示，中國在2008年至2021年期間花費2400億美元援助22個發展中國家，不過，隨著近年來援助數額的上升，不少國家難以償還用於「一帶一路」基礎設施建設的貸款。中國外交部對此回應表示，「向中國潑髒水，我們絕不接受」。

發言人毛寧表示，「受諸多外部因素的影響，近來發展中國家的債務風險顯著上升，一些人藉機炒作所謂中國的債務陷阱，貸款不透明，向中國潑髒水，我們絕不接受」。

毛寧稱，中國始終致力於為發展中國家的經濟社會發展提供支持，資金不足是制約不少國家繁榮振興的瓶頸問題，中國立足各國的發展訴求，將對外投融資合作的重點放在基礎設施生產建設等領域，幫助發展中國家提升自主可持續的發展能力。

毛寧說，多年來，中方幫助了非洲國家興建和升級鐵路超過1萬公里，公路近10萬公里，橋樑近千座，港口近百個，有力地促進了各國的經濟發展和民生改善，給當地人民帶來了實實在在的好處。

毛寧表示，中國始終基於公開透明的原則，同發展中國家開展投融資合作。中方按照市場規律和國際規則行事，尊重有關國家意願，從來沒有強迫任何一方借款，從未對任何國家逼債，不會在貸款協議中附加任何政治條件，更不尋求任何政治私利。

中方重視債務的可持續性問題，同有關國家合作發布了「一帶一路」融資投指導原則，債務可持續性分析框架，助力共建國家提升債務管理能力。

毛寧指出，迄今為止，沒有任何一個合作夥伴認可所謂「一帶一路」造成「債務陷阱」的說法，中國始終盡己所能幫助發展中國家緩解債務負擔，習近平主席宣布，從國際貨幣基金組織增發給中國的特別提款權中，拿出100億美元轉借給非洲國家，有關工作正在積極推進。

中方全面落實二十國集團的緩債倡議，緩債總額在二十國集團成員中最大，並同有關成員一道參與了國別個案的債務處理。

毛寧稱，世界銀行統計數據顯示，發展中國家主權債務中多邊金融機構和商業債權人佔比超過8成，當務之急是這些機構按照共同行動、公平負擔的原則參與債務處理。

毛寧說，在債務問題上，誰是發展中國家真誠可靠的朋友，誰是別有用心的謠言製造者，廣大發展中國家體會最真切，國際社會的有識之士看得很清楚。