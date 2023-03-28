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Konami手遊《遊戲王 Cross Duel》撐不住　營運未滿一年就倒了

▲▼ 《遊戲王 Cross Duel》營運未滿一年就倒。（圖／翻攝自遊戲官網）

▲ 《遊戲王 Cross Duel》營運未滿一年即倒閉。（圖／翻攝自遊戲官網）

記者樓菀玲／綜合報導

Konami 手機遊戲《遊戲王 Cross Duel》營運未滿一年即倒閉，遊戲在 3 月 28 日宣告接下來將在台灣時間 9 月 4 日 13:00 關閉伺服器，官方稱在遊戲正式關閉之前會盡量維持活動，向玩家提供服務。

《遊戲王Cross Duel》是 Konami 在 2022 年 7 月推出的手機遊戲，遊戲最多支援 4 人同時對戰，玩家可選擇自己喜歡的遊玩模式，歷代《遊戲王》原作角色都將會在遊戲中出現，所有的怪獸都會以 3D 形象登場，即便是沒有接觸過原作的玩家也能根據簡單的操作和規則來享受樂趣。

未來遊戲將增加禮物派發和登錄獎勵等各種獎勵，讓玩家在服務結束之前可以享受遊戲的樂趣。關於尚未使用的寶玉，將會在服務結束後進行退款， 退款受理預計將從2023年9月5日14:00（日本標準時間）開始處理。

遊戲日後活動規劃

4月4日 14:00（日本標準時間）：舉辦「遊☆戲☆王SEVENS」新單人遊戲活動和新增新卡牌
4月13日 14:00（日本標準時間）：舉辦新副本活動和新增新卡牌
9月4日 14:00（日本標準時間）：服務結束

 

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