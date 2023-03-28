隆乳隆到死？泰女術後返家「崩潰狂咳」　癱軟沙發上一睡不醒

▲泰國一名女子接受隆乳手術後不到6小時就死亡。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

來自泰國的37歲女子卡諾寬（Kanokwan）23日接受隆乳手術，回家後卻感覺背部疼痛、全身虛弱，甚至劇烈咳嗽不止，在沙發上睡著後，再也沒有醒來。家屬指控，整形診所醫療疏失奪走她的寶貴性命，如今訴諸媒體，希望能夠討回公道。

Thaiger報導，卡諾寬20日遠從中東國家巴林飛回泰國，暫住在中部暖武里（Nonthaburi）的妹妹家，以便就近前往當地整形診所，隆乳手術則於23日晚間11時左右結束。她在24日午夜時分返回妹妹家後，躺在沙發上睡著，醒來後不斷咳嗽並且表明非常痛苦，不久後再度睡著。

妹妹非常擔心，夜裡根本睡不著覺，一直守在旁邊照看，凌晨4時發現卡諾寬失去意識，於是趕緊通報。但是，救護人員趕抵現場時，當場表示患者已經回天乏術。

根據泰國法政大學醫學院（Thammasat University Hospital）驗屍報告，卡諾寬死於「胸部出血」，但法醫並未詳細說明，這是否為隆乳手術的直接結果。儘管如此，死者的59歲母親千碧（Champee）表示，女兒非常健康，也沒有潛在疾病，卻在術後不到6小時喪命，診所必須為此負責。

如今，卡諾寬的遺體已經被送回位於泰國呵叻府（Nakhon Ratchasima）的老家舉行葬禮，但家屬都希望能夠接受更徹底的驗屍，因此尚未火化。泰媒報導並未提及診所名稱，診所似乎也尚未公開回應。