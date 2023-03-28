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恐怖保姆「逼1歲女嬰呼麻」　自拍影片成鐵證！美17歲少女被捕

▲▼ 17歲保姆「逼1歲嬰呼麻」還自拍影片。（圖／翻攝自Pinellas County Sheriff`s Office、臉書）

▲ 羅伯茨竟一邊呼麻一邊照顧嬰兒。（圖／翻攝自Pinellas County Sheriff`s Office、臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州一名17歲少女被控虐童，因為她幫朋友照顧年僅1歲的女嬰時竟在吸食大麻，甚至將大麻強行放入女嬰口中，逼迫女嬰吸食，還將過程自拍成影片，留下犯罪鐵證。

根據《鏡報》，佛州皮尼拉斯郡（Pinellas County）警方獲報稱拉戈市一棟民宅發生虐童，23日前往了解。警長辦公室取得17歲少女羅伯茨（Naledi Roberts）逼迫1歲女嬰呼麻的影片後，24日將她逮捕。

羅伯茨落網後坦承，幫一名16歲友人照顧1歲女兒時，她正在吸食大麻。當警方亮出這段影片，她才承認曾把大麻放進女嬰嘴裡。影片中她先是點燃大麻放進女嬰口中，女嬰還吸了一口，接著才將大麻取出，放進自己口中開始吞雲吐霧。

哈佛大學研究表明，曾暴露在大麻中的兒童14歲時出現吸毒等不良行為的可能性幾乎達同齡兒童的2倍，成年後規律性吸食大麻和香菸的可能性則是同齡者的2倍以上。所幸警長辦公室發言人透露，這起事件似乎未對女嬰造成任何長期傷害。

羅伯茨被控犯下虐童重罪，已被帶往皮尼拉斯少年輔育院，但拒絕解釋為何將大麻放進女嬰口中。除二度違反交通規則被罰款，她沒有其他前科。佛州各地對虐童的懲罰不同，考量到她過去的行為、犯下三級重罪但未造成身體傷害或殘疾，料將被處最高5年監禁及5000美元（約新台幣15.2萬）罰款。

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