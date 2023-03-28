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孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」　爸傻眼了！內行激推2平價服飾

▲▼服飾品牌NET。（圖／翻攝自Facebook／NET）

▲孩子聽到去NET買衣服時，竟露出嫌棄的表情。（圖／翻攝自Facebook／NET）

網搜小組／劉維榛報導

國民服飾NET因款式多元化、價格又親民，深受國人喜愛。不過一名爸爸吐苦水，想帶孩子去NET血拚衣服時，孩子竟露出嫌棄的表情，原PO傻眼之餘，也求問大家怎麼看？文章曝光後，網友意見大不同，如果孩子想買貴的衣服，就要自己存錢；或是可去逛UNUQLO或網購買lativ等。

一名男網友在臉書《靠北婚姻－社團討論區》無奈直呼，想帶孩子去NET買衣服，殊不知此話一出，小孩卻露出一臉嫌惡的模樣，讓他當下不知所措，因此想問其他家長們會如何反應，選項如下：

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1.覺得NET不錯啊，說服孩子一起去挑看看。
2.反問他，不然你想去哪買？
3.被嫌棄覺得受傷，讓孩子自己去買就好。
4.其他。

文章曝光後，網友想法大不同，「高中以前，媽媽買什麼小孩就穿什麼；高中之後，小孩有自己喜愛的風格，不過太貴就要自己存錢買」、「嫌棄就不要勉強消費，現有的繼續穿」、「讓他挑選喜歡的品牌，但是要限制預算」、「想爸媽出錢就是NET，他想買更貴的，自己出去賺錢」、「看是男生還是女生？女生品牌迷思是天性，男生就菜市場路邊攤隨便買就好了」、「要看小孩幾歲欸」。

▲▼UNIQLO,服飾,優衣庫。（圖／記者曾筠淇攝）

▲UNIQLO衣著也CP值很高。（示意圖／記者曾筠淇攝）

也有網友直言，「NET這幾年衣服質感越做越差，以前是不錯的品牌呀。平價服飾如H&M也是有不少很雷的設計，得花時間慢慢挑選」、「我女兒最愛逛大賣場，什麼都有很好買」、「NET很好啊！嫌棄的話，帶去菜市場買就好」、「我們都買lativ更便宜更好看，NET我也很嫌棄」、「NET=主婦商場，UNIQLO相信他會接受」、「NET質料真的比較差，特價可以挑著買，平常是不會買；差不多平價品牌的UNIQLO、Gap好一點」、「可能他喜歡UQ或ZARA」。

過去也有網友討論，不論品牌形象，「純粹討論NET與UNIQLO的用料品質誰比較頂？」結果評價兩極化，一派認為UNIQLO版型與材質比較優，「材質不一定，但版型UQ勝過NET」、「論公益那一定NET，論版型材質不如多幾百買UQ」、「UQ比較好，但NET適合買來搭配，反正便宜，穿個幾次荷葉邊丟了也不心疼」。

▼網友熱議。（圖／翻攝靠北婚姻－社團討論區）

▲▼ 。（圖／翻攝靠北婚姻－社團討論區）

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