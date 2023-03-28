80歲阿嬤定期捐血近60年「達96公升」！　打破金氏世界紀錄

▲ 住在加拿大亞伯達省（Alberta）的80歲阿嬤米查魯克（Josephine Michaluk）從22歲開始就養成定期捐血的習慣。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

圖文／CTWANT

住在加拿大亞伯達省（Alberta）的80歲阿嬤米查魯克（Josephine Michaluk）從22歲開始就養成定期捐血的習慣，累計至今大約已捐了約96公升的血，還因此打破金氏世界紀錄（Guinness World Records）。

據Republic World的報導，來自加拿大亞伯達省的米查魯克回憶道，她從1965年，也就是22歲開始就養成定期捐血的習慣，而第一次捐血是被她姐姐說服的，之後她便步上姐姐的腳步持續捐贈，累計至今捐了大約96公升，若以單次捐血量0.2至0.25公升來計算的話，她已捐了整整384至480次，也因此打破女性捐血量最多的金氏世界紀錄。

而且米查魯克還透露，自己的血型是需求量較大的Rh陽性O型血，因此她認為，自己能幫助有需要的人，就會感到非常開心，「捐血讓我感覺自己還活著，讓我覺得我有能力付出和施予。」

米查魯克創下金氏世界紀錄後，直言自己從來沒想過捐血還能拿到金氏認證，但她可不是為了「紀錄」才捐血的，往後她仍打算一路捐下去，不斷幫助有需要的人。

報導補充，根據金氏世界紀錄官網的資料顯示，通常人體內的血液量取決於身材和體型，但一般成年人的血量平均約為4至5公升，約佔體重的8至10%左右。而單次捐血量約為0.2至0.25公升，也就是人體總血量的1/20至1/25，所以在臨床醫學實踐中，失血量在0.6公升以下都不建議輸血，只有當人體失血超過1.2公升，也就是1/3以上時，才有致死的可能。

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