這國家「吞掉」美石油巨頭資產　一紙聲明瞬間國有化！嚇跑投資人

▲美國跨國能源巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）在非洲國家查德的全數資產恐遭徵收國有化。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

總部位於美國德州的跨國能源巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil），在中西非國家查德經營了數十年的石油開發，然而，查德政府23日聲明指出，埃克森美孚所有在查德境內的資產與權利將被國有化，包含子公司的碳氫化合物（石油、天然氣與石油化工）生產與探勘許可證。專家表示，這種無償徵用可能會嚇跑投資人。

根據路透社報導，查德政府秘書長Haliki Choua Mahamat在官媒表示，財政與預算部長必須確保上述命令在發布後盡快實施。美聯社指出，查德自2003年開始生產石油，埃克森美孚在查德經營數十年，也主導運營查德南部城市多巴（Doba）的大型油田建設開採計畫。

多巴油田計畫是查德最大的外國投資之一，從多巴盆地7個目前正在開採的油田提取原油，通過管道運輸到喀麥隆靠近大西洋幾內亞灣海岸出口，日產量為2.8萬桶。而成立於1999年的埃克森美孚是由美國埃克森公司和美國美孚石油公司合併而成，是全球最大的上市能源企業之一，在美、加、歐、亞和中東等地都有業務，包含勘探、生產、運輸、製造和銷售石油、天然氣、石油化學產品、石油礦物和其他能源產品。

報導稱，私人企業國有化意味著目前全數資產都將歸政府所有，包含多巴油田項目的40%股份，以及埃克森美孚從查德到喀麥隆1000多公里原油管線。能源專家表示，儘管1960、1970年代曾經發生過，但近年來卻不再有過這種情況，而且也不符合能源產業一般的法律框架。

奈及利亞Megathos律師事務所合夥人兼油氣領域負責人Olufola Wusu表示，在全球能源需求不斷增長，當地外資減少的情況下，查德政府此舉可能會打擊外資投資西非的意願，「任何形式的無償徵用，都不會朝正確方向邁步，因為這會削弱投資者對特定國家的信心，一旦投資者感到不安就會撤資，因此非洲的監管機構與領導人需要遵守規則。」

此前，埃克森美孚去年12月已經以4.07億美元的價格，將公司在查德與喀麥隆的業務出售給英國倫敦上市的能源公司Savannah Energy。不過，查德政府當時對此協議提出異議，宣稱最終協議條款與埃克森美孚提報的不同，還警告將透過法院阻止這筆收購，甚至會採取進一步措施保護政府利益。

美聯社稱，查德近幾個月以來緊張局勢加劇，針對總統馬哈馬特（Mahamat Idriss Deby）的抗議示威前所未有地大幅增加。馬哈馬特於2021年4月接任父親總統大位，原先承諾在18個月的過渡期後將重新舉行大選，然而，他卻在2022年10月1日宣布將選舉時程推遲2年後，並在移交權力最後時限結束的10月20日過後繼續執政，激怒人民。