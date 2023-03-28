京都嵐山「保津川遊船」觸礁翻覆！滿載25旅客　船夫遭急流沖走

▲京都嵐山保津川遊船。此為示意圖，非事故船隻。（圖／記者張方瑀攝）



記者張方瑀／綜合報導

日本京都前往嵐山的「保津川遊船」是除了小火車外，遊客最常選擇的旅遊方式之一，但28日上午卻傳出擱淺意外，目前25名遊客已平安上岸，但有一人被湍急河水沖走，救起後因心肺停止仍在急救中，身分應是駕駛船隻的船夫。

根據NHK、共同社報導，京都府龜岡市保津川遊船企業工會稱，在當地時間28日上午11時30分左右發生擱淺意外，當時船上包含船夫、船員在內共有29人，目前旅客已全數獲救，但船夫疑似落水遭沖走，救起時已呈現心肺停止狀態，目前正在進行急救。

據了解，當時船上25名乘客中，有其中3人是孩童；工會也表示，保津川遊船28日將全面停駛。從NHK拍攝到的畫面可以看到，在下午1時左右，船隻已經因急流而完全翻覆。

▲京都嵐山保津川遊船。此為示意圖，非事故船隻。（圖／記者張方瑀攝）

保津川遊船是京都前往嵐山的旅行方式之一，全長約16公里，船隻會依靠人力和溪流速度前進，從龜岡站出發約莫2個多小時，就能在嵐山渡月橋下船，還能沿路觀看峽谷風景，相當受到旅客歡迎。