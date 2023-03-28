日本爆發連環搶案！　警方驚曝犯罪集團「招聘打工仔」當匪徒

▲日本發生多起連環搶案，背後竟是犯罪組織招募打工仔犯案。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

日本今年初爆發全國性的連環搶劫案，因犯罪手法相似，引起警方高度懷疑背後潛藏具組織性的犯罪集團，目前已有30多名嫌犯遭到逮捕，且不少人供稱是在社群平台或求職網站上找到「搶匪兼職」，日薪更高達100萬日圓（約新台幣23萬元）。

據日本東京放送電視台（TBS）報導，今年1月關東多個地區接連發生25起入室竊盜案，甚至有高齡長者遭到歹徒殘忍殺害，經警方深入調查發現，歹徒都是學歷不高、收入不穩定的日本年輕男子，懷疑背後有個龐大的犯罪組織在操控，企圖利用暗網招募年輕人犯下搶案，分贓搜刮來的財物。

報導指出，記者上網搜尋洗錢、送貨詐騙、搶劫等犯罪關鍵字，佯裝求職者申請兼職工作，果然不久便收到通知要求使用「電話面試」，問了一些個人基本資料後，自稱為「招聘人員」的犯罪集團開始介紹工作內容，稱關東地區有很多類別的工作項目，且一項案件會指派多人分工行動，有人負責看守有人負責搬運，基本上都能完成任務，事後可獲得50萬～100萬日圓（約新台幣11萬～23萬元）的獎勵金。

警察廳的犯罪統計顯示，2022年共發生1148起搶案，至今定罪個案為1060宗、結案率達92.3％，由此可知多數搶案均能被破獲。對此，日本警方表示，切勿應聘不合常理的高報酬或工作條件，提醒民眾緊鎖門窗並小心可疑人群。

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