美核動力航母尼米茲號停靠釜山　預計下周實施美日韓海上軍演

▲美國海軍核動力航母尼米茲號28日停靠南韓釜山。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

面臨北韓（朝鮮）近來頻繁試射導彈、引爆模擬核彈，美國海軍核動力航母「尼米茲號」（CVN-68）昨（27）日在濟州島南方公海上與南韓進行海上聯合訓練，今（28）日便停靠南韓釜山港，一方面慶祝美韓建交70周年，一方面更向北韓祭出強烈警告訊息，預計下周將與南韓、日本展開三國聯合訓練。

根據《韓聯社》，美國海軍核動力航空母艦尼米茲號又稱為「流動的軍事基地」，艦上停靠約70多架戰鬥機，包括F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機、EA-18G咆哮者電子作戰機、E-2空中預警機。27日上午在北韓發射2枚短程彈道飛彈後，尼米茲號所隸屬的美國第11號航母打擊群（CSG 11）便與南韓海軍在濟州島南方公海上進行海上聯合軍演。

美國第11號航母打擊群包括航母尼米茲號、提康德羅加級飛彈巡洋艦碉堡山號（CG-52）、韋恩•E•邁耶號導彈驅逐艦（DDG 108）、迪凱特號驅逐艦（DDG-73）；至於南韓海軍則派出世宗大王級驅逐艦（DDG-991）、韓國式驅逐艦崔瑩號（DDH-981）、軍需支援艦華川艦（AOE-29）等。

美國第11號航母打擊群指揮官史威尼（Christopher Sweeney）表示，「航母打擊群停靠南韓，不僅作為美國與南韓持續合作的代表事例，也是美國對於協防南韓的強烈支援。」

史威尼在艦上舉行記者會時透露，尼米茲號預計周末從釜山出港，並於下周初進行美、日、韓三方海上聯合訓練。

據悉，美國與南韓從3月13至23日進行大規模聯合軍演「自由之盾」（FS），3月20至4月3日雙方更進行聯合登陸作戰「雙龍訓練」，觸怒北韓的敏感神經。