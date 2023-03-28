18歲女網紅自豪「沒出過車禍」 幾天後離奇被撞死6秒詭異片瘋傳

▲女網紅突然車禍身亡。（圖／翻攝自TikTok／kara_santorelli13）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州18歲女網紅卡拉(Kara Santorelli)之前在TikTok上拍片，自豪自己從來沒有出過車禍，然而幾天後卻突然遇到嚴重車禍身亡，消息傳出後讓該影片爆紅，許多網友紛紛留言向死者表達哀悼。

佛州公路巡警表示，卡拉17日駕車行駛在艾斯康比亞郡(Escambia County)的29號公路上時，被一輛突然衝出來的車子迎面撞上，搶救後被宣判身亡，撞上她的司機事發後受困在車內，後來也被宣判身亡。

離奇的是，卡拉在事件發生前6天才在TikTok影片中，揚言自己從來沒有發生過車禍。約6秒的影片中可看到，她坐在車上向網友表示，「他們試圖稱我是個不好的駕駛，但我從來沒有撞過人或是車」。

在網路上擁有4萬多名粉絲的卡拉，身亡消息傳出後，詭異巧合吸引大批網友到她的影片留言，影片點閱人次目前已超過1千6百多萬，許多人不捨一名青春美麗的女子居然如此早逝，親友也傷心表示，「我們會永遠記住你，謝謝你為大家帶來微笑」。

