TikTok就像一把上膛的槍！　美國安局：非立即威脅而是戰略問題

▲美國官員認為TikTok代表著一個戰略問題，而不是對美國立即的「戰術」威脅。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國家安全局（NSA）網路安全負責人喬伊斯27日表示，短影音平台TikTok代表著一個戰略問題，而不是對美國立即的「戰術」威脅，但這個應用程式就像是一把已經上膛的槍，「為什麼要把特洛伊木馬帶進堡壘裡呢？」

根據《路透社》報導，NSA網路安全負責人喬伊斯（Rob Joyce）在加州舉行的政策會議重申當局對TikTok立場，就是中國擁有的這個社群媒體應用程式，就像是一把已經上膛的槍，中國政府可以利用它來影響美國人所看到的資訊，壓制可能讓美國人覺得中國不好的訊息，「為什麼要把特洛伊木馬帶進堡壘裡呢？」

喬伊斯的言論呼應了美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）和國安局局長仲宗根（Paul Nakasone）先前的警告，他們向美國議員表示，TikTok可能被用來執行全面性的影響力運動（influence campaigns）。

TikTok執行長周受資23日出席國會聽證會，但眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）仍表示，國會將繼續推動立法程序，以解決TikTok相關的國安疑慮，「TikTok執行長無法開誠布公，並承認我們已經知道的事實─中國擁有取得TikTok用戶資料的管道─這令人十分憂心。」