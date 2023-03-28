Netflix看完《咒》竟被詛咒！他耳邊出現「聖歌」：真的召喚了惡靈

▲國片《咒》在Netflix上映後，不少網友都大喊太恐怖了。（圖／翻攝自Facebook／柯孟融）

記者葉睿涵／綜合報導

國片《咒》自上映以來就引起不少影迷關注，去年在Netflix上架後，這股風潮也吹向國際，電影裡的經文和手勢更是吸引了全球觀眾的注意，爭相模仿。不過，也有觀眾看完電影後認為情節實在太恐怖，甚至還有人因此出現不適感，擔心自己「真的召喚了惡靈」。

據《每日星報》報導，《咒》是導演柯孟融籌備5年後，以邪教作為背景的恐怖片。它以「偽紀錄片」形式展現女主角李若男受邪神詛咒糾纏的駭人經過，並使用大量自白與觀眾互動，打破第4面牆的沈浸式觀影體驗讓所有觀眾彷彿都變身邪教信眾，也讓人更為投入。

不少網友在Netflix看完影片後紛紛表示「要忍住不嘔吐真的很困難」，還有人認為「沒有人可以從頭到尾一次看完整部電影而不跳過部分內容」、「那些一次性看完整部電影的人都在電影結束時感到非常噁心想吐」、「這是我這輩子看過最可怕的恐怖片」。

而對於電影中大家多次念誦的咒語，也有人認為「它真的能打開惡靈的入口」，奉勸人們「不要在Netflix上看《咒》，它的古老咒語真的能召喚惡靈！」有網友聲稱，他們在看完《咒》以後感覺自己「真的被詛咒了」，因為他耳邊不時會出現奇怪的「聖歌」，直言這部片真的很恐怖。

《咒》在Netflix上映後，以最高紀錄搶進全球電影榜的第3名，更被譽為是台灣史上最恐怖的國片，還一口氣入圍金馬獎13項大獎，寫下台片驚人歷史。柯孟融此前也在Facebook證實，他將以片中的小女孩朵朵為主角，延續第一集的故事，拍出《咒2》，讓不少人十分期待。