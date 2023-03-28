英女慾警「監獄當極樂世界」！牢內激烈啪啪男囚　偷藏內褲送入獄

▲英國最大的男子監獄HMP Berwyn頻頻爆出有女獄警與囚犯發生色情行為的事件。（圖／翻攝自警察官網）

記者葉睿涵／綜合報導

英國最大的男子監獄HMP Berwyn最近頻頻爆出有女獄警與囚犯發生色情行為的事件，自監獄開始啟用以來，6年內已有18名女獄警和工作人員因類似的性醜聞被解僱，其中還有3名女子將面臨牢獄之災。

▲佳萬（左）和考克森（右）發生性行為後被判刑8個月。（圖／翻攝自警察官網）

綜合外媒報導，HMP Berwyn男子監獄內的出格行為最早可以追溯至2017年。當時，女獄警佳萬（Jennifer Gavan）受賄後，私自夾帶了一台手機給獄內25歲的受刑人考克森（Alex Coxon）。

隨後，考克森便使用這台手機與佳萬傳情，並交換了彼此的親密照片。佳萬在去年被捕後承認自己行為不端，並在事後被判入獄8個月。

▲沃森（左）因為深愛麥基（右），而願意為他鋌而走險。（圖／翻攝自警察官網）

另一名女獄警沃森（Emily Watson）則是因為與危險駕駛致死入獄的毒販發生性行為而被判入獄。法庭文件指出，沃森因為「深深迷戀上」受刑的麥基（John McGee），而2次與這名受刑人發生性行為。

報導稱，沃森與麥基其中一次的性行為甚至還是發生在某年的聖誕節，當時2人在麥基的牢房內公然翻雲覆雨，最後這名女獄警因瀆職被法庭判入監獄服刑。

▲古恩（左）和拉扎克的不倫戀是在某次的查房行動中被揭露。（圖／翻攝自警察官網）

《鏡報》指出，27歲的女獄警古恩（Ayshea Gunn）也因與囚犯拉扎克（Khuram Razaq）約會而被判入獄。報導稱，拉扎克是一名武裝搶劫後被判刑12年的受刑人。在他們相識的4個月中，古恩多次和這名危險的犯人通話調情，甚至還曾將內褲偷偷藏在內衣裡，帶入監獄送給拉扎克。

最後，2人的不倫戀在監獄的某次查房行動中被曝光。當時，獄方在拉扎克的房內尋獲他違規使用的手機，並在手機內發現古恩穿著警服與拉扎克接吻的影片，最後2人雙雙被判入獄。

獄方指出，HMP Berwyn會屢屢爆出性醜聞，是因為他們僱傭了「錯誤的女性」擔任獄警一職，「我們招募的獄警都很年輕，她們沒有足夠的生活經驗，所以很容易就會受囚犯影響」。而報導稱，相關事件其實也在英國各地的監獄上演。