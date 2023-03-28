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人妻懷孕…姐姐肚子一起大了　竟是「老公偷吃」同時播種

▲▼她在閨蜜孩子的脖子上看見老公獨有的特殊胎記，當場抓包兩人外遇（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲國外29歲女網友表示，她備孕9年終於懷了丈夫的孩子，卻發現姐姐也懷孕，而且孩子的爸是同一人。（示意圖，非文中當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

國外一名女網友在Reddit論壇上發文表示，她和親生姐姐現在都在懷孕中，但她們腹中竟然都是同一名男人的孩子。女網友解釋，她大約在2個月前得知老公和姐姐長達3年間斷斷續續地在偷情，姐姐最終因此懷上雙胞胎，老公不斷懇求她的原諒，但姐姐卻連一句道歉都沒有。

根據英國鏡報報導，這名29歲的原PO發文表示，她和現年32歲的老公相愛13年，花了9年好不容易才懷上孩子，「我們有生育問題，備孕是一場鬥爭，原本我懷孕應該是一種祝福，但現在我不禁想問，為什麼會在發生這些事情後才懷孕？」

原PO說，大約2個月前丈夫向她坦承自己外遇，對象竟然是她35歲的親生姐姐，兩人第一次出軌是在3年前，姐姐那時也是已婚身分，因為夫妻不合她就來找妹夫尋求安慰，結果就睡在了一起，隔幾個月後斷開聯繫，直到2022年年中姐姐離婚後可能又開始懷念有人相伴的日子，再次找上妹夫，只是這次她懷上了雙胞胎。

▲▼出軌,戀愛,男女,交往,結婚。（圖／免費圖庫pxhere）

▲原PO老公和大姨子3年間藕斷絲連。（示意圖，非文中當事人／免費圖庫pxhere）

原PO表示，老公在那之後一直在懇求她的原諒，買禮物給她，提出要買一套公寓和一輛新車，無論她想要什麼都可以，只求若孩子生下來，能讓他繼續當孩子的爸，至於原本就和她關係不好的姐姐則是一句道歉都沒說，甚至沒有聯繫她。這段經歷讓許多網友認為她根本應該直接離婚，或是去諮詢專業律師。

原PO回覆網友道，原本自己也想過要離婚，拋下老公和姐姐展開新生活，但懷孕之後她不想輕易放棄孩子，加上自己20歲開始就完全在經濟上依賴老公，從來沒有獨立打拚，也沒有上過大學，實在沒辦法自己扶養一名小孩，也不知道該住哪裡。不過，目前原PO也在後續更新提到，她如今打算和老公離婚，但在孩子出生之前仍然會和丈夫同居，等到分娩完身體狀況穩定後，就會找工作並且搬家。

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