搭機目睹「後座乘客死在座位上」　她氣炸求償英國航空：好受創

▲英國航空一名女乘客搭機時驟逝。(示意圖/CFP)

記者吳美依/綜合報導

一名英國女網友宣稱,與家人搭機返國時,竟目睹後座乘客急救無效死亡,但英國航空(British Airways)幾乎沒有採取任何行動,賠償這趟不完整的飛行體驗,以及全家人承受的極度悲傷與創傷。她發文希望為此求償,卻招致猛烈抨擊,如今已經刪文。

女網友表示,去年12月21日,她和懷孕的姊姊帶著5個孩子同行,但航班延誤3小時,所有人都等到筋疲力竭、飢餓難耐,終於匆匆登上飛機,座位卻髒亂不堪。在起飛不久後,「我們後面兩排的一名乘客以最可怕的方式去世了,給予我們飛行中最創傷的經驗。」

女網友表示,「我的人生裡,從未目睹某人被電擊或接受CPR。我也從未預期這會發生在回家的航班上」,而且急救過程中「航班服務被暫停了,除了一開始的餐點飲料…我們沒有獲得付費換取的完整飛行體驗。」

▲英國航空(British Airways)。(圖/路透)

女網友原以為,英國航空會向同航班乘客致歉、溝通並且確認身心狀況,尤其那些座位靠近到足以目睹一切的人,未料只獲得「有限數量的餐券」,價值僅等同於一頓飯。他們事後無法忘記這段回憶,並且歷經了「許多個無法入眠的夜晚」,「我想要聽聽英國航空的意見。你們計畫做些什麼,補償必須面對這種折磨的乘客,還將採取什麼措施,改善你們未來的服務。這是絕對不可接受的,也不應該被正常化。」

這篇文章一開始發表在臉書社團「英國航空投訴建議」,雖然已經刪除,但早被截圖轉載至其他社群平台。推特網友紛紛抨擊,面臨一個生命的逝去,女網友竟然還在抱怨自己不方便,「那個可憐人失去生命,而她所擔心的一切只是在倫敦降落前吃頓早餐」、「我在那段文字裡看見的只有『我、我、我、我、我』」。

英國航空23日發布聲明,但沒有提及細節。他們回應,公司把安全視為「最高優先事項,我們的機組人員專注於提供急救」,處理緊急醫療事件,同時也盡最大努力維持機上服務。

This is copy and paste of a BA passengers complaint that some posted on Flyertalk…the complainer has posted on Facebook group…thoughts? I was left gobsmacked… pic.twitter.com/0psJJoiXkB