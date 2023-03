韓阿嬤「考駕照960次」！69歲終於合格　許願帶孫去動物園

▲車思順獲得現代汽車贈送的汽車。(圖/現代汽車)



記者王佩翊/編譯

由於高齡駕駛風險高,因此部分國家鼓勵民眾在到達一定年齡後「繳回駕照」,然而南韓卻有一名阿嬤鍥而不捨地嘗試,報名960次考試,才終於以69歲的高齡拿到駕照。阿嬤靠著賣自己種的蔬菜為生,她表示,自己是為了工作才想要學習開車,也想要帶孫子、孫女去動物園玩。

根據YouTube頻道「解鎖亞洲文化」(Asian Culture Unlocked)分享的一段影片,南韓一名獨居阿嬤車思順(音譯,차사순)2010年成功通過考試,取得駕照,然而這卻是她努力報考駕照筆試960次後的成果。阿嬤表示,她堅持了整整3年,每個營業日都會去參加筆試,1周5次,失敗了就隔日再戰,從未放棄。

車思順最終在第960次筆試取得合格,而接下來的術科與道路考試則是失敗了4次,不過她最終成功以69歲的高齡取得駕照。而近千次的考試報名費用與駕訓班費用,也讓她花了超過500萬韓幣(約新台幣11萬元)。

車思順所就讀的駕訓班位於全羅北道,消息傳回駕訓班,老師們也紛紛恭喜她,同時慶幸自己終於「脫離苦海」。駕訓班的教練朴秀妍(音譯,박수연)接受《紐約時報》採訪時表示,「當她考到駕照時,我們全都跑出去歡呼,擁抱她,並獻花給她。對我們而言,就像如釋重負,這幾年來我們都不敢勸她放棄,因為她總是鍥而不捨地出現。」

車思順的故事不但激勵了許多準備考駕照的人,更吸引現代汽車集團的注意,除了邀請她拍攝廣告外,同時送了她一輛價值1.68萬美元(約新台幣50萬元)的汽車。

