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韓阿嬤「考駕照960次」！69歲終於合格　許願帶孫去動物園

▲▼韓阿嬤「考駕照960次」！69歲終於合格。（圖／現代汽車）

▲車思順獲得現代汽車贈送的汽車。（圖／現代汽車）

記者王佩翊／編譯

由於高齡駕駛風險高，因此部分國家鼓勵民眾在到達一定年齡後「繳回駕照」，然而南韓卻有一名阿嬤鍥而不捨地嘗試，報名960次考試，才終於以69歲的高齡拿到駕照。阿嬤靠著賣自己種的蔬菜為生，她表示，自己是為了工作才想要學習開車，也想要帶孫子、孫女去動物園玩。

根據YouTube頻道「解鎖亞洲文化」（Asian Culture Unlocked）分享的一段影片，南韓一名獨居阿嬤車思順（音譯，차사순）2010年成功通過考試，取得駕照，然而這卻是她努力報考駕照筆試960次後的成果。阿嬤表示，她堅持了整整3年，每個營業日都會去參加筆試，1周5次，失敗了就隔日再戰，從未放棄。

車思順最終在第960次筆試取得合格，而接下來的術科與道路考試則是失敗了4次，不過她最終成功以69歲的高齡取得駕照。而近千次的考試報名費用與駕訓班費用，也讓她花了超過500萬韓幣（約新台幣11萬元）。

車思順所就讀的駕訓班位於全羅北道，消息傳回駕訓班，老師們也紛紛恭喜她，同時慶幸自己終於「脫離苦海」。駕訓班的教練朴秀妍（音譯，박수연）接受《紐約時報》採訪時表示，「當她考到駕照時，我們全都跑出去歡呼，擁抱她，並獻花給她。對我們而言，就像如釋重負，這幾年來我們都不敢勸她放棄，因為她總是鍥而不捨地出現。」

車思順的故事不但激勵了許多準備考駕照的人，更吸引現代汽車集團的注意，除了邀請她拍攝廣告外，同時送了她一輛價值1.68萬美元（約新台幣50萬元）的汽車。

 

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