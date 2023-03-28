南韓前總統全斗煥孫子返國！一落地「遭警逮捕」　曾在直播嗑藥

▲南韓前總統全斗煥的孫子全宇元從美國紐約搭機返韓，28日上午抵達仁川機場。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統全斗煥的孫子、全在庸的次子全宇元（전우원，音譯）今年才27歲，3月中旬他在直播上稱爺爺全斗煥為「屠殺者」，更爆料全氏一家使用黑錢和親友吸毒的內幕。今（27）日，全宇元從美國紐約搭機返抵南韓，原本計畫南下光州向五一八事件遺屬致歉，不過卻先被警方逮捕，調查在美國吸毒一事。

全宇元曾於韓國時間17日在直播中爆料自己的吸毒簡歷，表示自己「有罪」，更在直播上嗑藥、吃搖頭丸，聲稱要讓自己入獄受罰，最後他被警方闖入家中強行送醫，過程中一度傳出斷氣、昏迷不醒，而在清醒返家後，他又開直播向粉絲報告近況，並秀出機票表示自己計畫返回南韓、向五一八光州民主化運動的罹難者與遺屬致歉。

根據《韓聯社》，在不顧家人們的反對下，全宇元昨（27）日從美國紐約甘迺迪國際機場搭乘大韓航空KE086班機返回南韓，並於韓國時間今（28）日上午6時抵達仁川國際機場，在入境後旋即遭到首爾警察廳毒品犯罪搜查隊逮捕，移送至位於麻浦區的首爾地方警察廳，針對在美國持有毒品與吸毒等案進行調查。

▲▼全宇元從仁川機場入境後，被南韓警方以涉嫌吸毒等罪名逮捕歸案。（圖／CFP）

全宇元向現場記者表示，「能夠獲得向心靈因此受傷的親友們道歉的機會，覺得我受到祝福，在此為我的出生向大家道歉。感謝國人們能夠給像是罪人般的我回到韓國謝罪的機會，也為我帶給大家麻煩的行為感到愧疚。在接受完警方調查後，將會向五一八事件相關團體、遺屬、被害者們道歉。」

全宇元強調自己是罪人，「就像我的生命很珍貴一樣，其他所有人的生命也同樣珍貴。雖然我還能活著，不過他們已經不在這個世界上了，因此罪在我身上。」

自從在直播上向大眾公開全斗煥一家的黑幕、親友吸毒等，全宇元飽受家族責難。他透露，事後雖然有親戚將他視為瘋子、還有人斷絕聯繫，不過還是有其他人真心疼惜他、甚至勸他不要回到韓國。

▲全宇元17日疑似在直播鏡頭前嗑藥吸毒，最後醜態百出、倒地昏厥。（圖／翻攝自YouTube）

報導指出，南韓警方將會調查全宇元的吸毒嫌疑，同時針對直播上爆料相關親友吸毒等案件進行追加調查，其中有2名被全宇元爆料吸毒的親友目前仍待在南韓。

CBS電台時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》引述消息人士說法指出，由於全宇元吸毒一事在南韓算是初犯，因此最後被判處緩刑的機率高，一旦被判處緩刑釋放，全宇元將能夠依照先前計畫，南下光州、前往五一八文化中心向遺屬們致歉。

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