金正恩宣布加快核武生產！北韓首「公開核彈頭」　恐進行第7次核試

▲金正恩27日視察核武研究所，北韓官媒公開戰術核彈頭「火山-31」。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著美國與南韓接連實施軍演，恐將促使北韓（朝鮮）加快實施第7次核試驗的腳步。北韓最高領導人金正恩日前視察核武研究所，表示已指示相關單位加快核武生產腳步，官媒更在相片中公開戰術核彈頭「火山-31」，宣稱可攜載在巡弋飛彈、核魚雷、多管火箭砲。另外，北韓昨（27）日再度模擬空中引爆核武。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩27日前往核武器研究所，進一步指導核武生產相關事業，他強調核武器研究所與原子能相關部門應該貫徹黨中央的構想，讓國家核武器持有量呈幾何式增長，同時他在現場聽取最近一年來核武發展方向與戰略方針，視察國家核武綜合管理系統「核扳機」情報化技術，並檢視核反擊作戰計畫和命令書。

金正恩表示，「在發展核武的事業上，我們絕對不能就此知足，必須持續致力於強化核武力量。一定要準備好，無論在何時、何地都能隨時使用核武，如此一來（我方）才不會有使用核武的機會。具備超越想像、且具強力優勢的核武態勢，才能讓敵方懼怕我們，無法隨意挑釁我國主權、政治制度和人民。」

＊註：北韓過去以來多次強調「以核制核」，將發展核武視為遏制對方發起核武戰爭的籌碼，其聲稱不會主動優先使用核武。

《朝中社》同時公開北韓研發的戰術型核彈頭「火山-31」（화산-31），只見金正恩身後擺著各種直徑40至50公分的核彈頭，每個彈頭上方的牆上都掛著介紹框，上面寫著「火山-31攜載核彈頭」、「600mm超大型放射砲（多管火箭砲）核彈頭」、「火星砲-11ㅅ型核彈頭」、「火星砲-11ㄴ型核彈頭」、「火星-2型核彈頭」等字樣。

根據南韓《韓聯社》，核彈頭輕型化屬於較高階的技術，過去以來南韓軍方與情報當局推測，北韓在技術上還未能發展到將核彈頭輕型化至能掛在短程彈道飛彈（SRBM）的階段，而此次為北韓首度對外公開戰術型核彈「火山-31」，目前南韓當局正在針對照片分析核彈頭的長度、直徑等，判斷是否為北韓成功達成輕型化的戰術核彈頭。

據悉，先前北韓對外公開過的核彈頭為強化裂變核武器（推測）、氫彈（北韓宣稱）。

▲▼北韓27日上午發射2枚短程彈道飛彈，在上空500公尺處引爆。（圖／達志影像／美聯社）

北韓從去年至今頻繁進行飛彈試射，其中較常試射固態燃料短程彈道飛彈KN--25（多管火箭砲）、北韓版「ATACMS」KN-24、北韓版「伊斯坎德爾」KN-23，似乎暗示最新公開的核彈頭可以掛在這些飛彈上，至於官媒照片牆上掛著的介紹框，則表示可以掛在600mm超大型放射砲（多管型火箭砲）、核動力無人攻擊潛艇（水下無人載具）海嘯、巡弋飛彈、KN-24、KN-25等。

韓國國防研究院（KIDA）現任研究委員李尚圭（이상규，音譯），按照北韓先前進行第5、6核試驗的慣例來看，北韓27日公開戰術型核彈頭火山-31之後，很有可能是威脅近期內將進行第7次核試驗的警告訊號。據悉，北韓2017年9月3日早晨公開核彈頭後，幾個小時後便進行第6次核試。

▲北韓25至27日再度於元山海域針對核動力無人攻擊潛艇「海嘯」進行水下引爆測試。（圖／達志影像／美聯社）

另外，南韓聯合參謀本部昨（27）日表示，北韓於27日上午7時47分至8時從黃海北道中和郡向東海（日本海）發射2枚短程彈道飛彈。《朝中社》對此透露，北韓27日動員相關部隊從平壤市力浦區域，瞄準咸鏡北道金策市無人島，發射2枚地對地戰術彈道飛彈，上面掛著實驗用的模擬核彈頭，並在上空500公尺進行引爆。

《朝中社》宣稱，北韓25至27日再度針對核動力無人攻擊潛艇「海嘯-1型」進行測試，從元山海域投入武器，並沿著設定好的600公里鋸齒狀和橢圓形航線，經過41個小時27分鐘後抵達當局設定、位於咸鏡北道花臺郡外海，擊中目標，並在水底引爆。