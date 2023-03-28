火災跳6樓逃生　巴西「27歲選美冠軍」慘死！4年摘9座后冠

▲ 瑪雅2019年開始參加選美比賽，成績相當亮眼。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西27歲正妹瑪雅（Maya）曾九度獲得選美比賽冠軍，在社群媒體上擁有廣大粉絲，近日卻傳出死訊，因公寓發生火災，為了逃命從6樓陽台一躍而下，送醫不治身亡，家屬已經證實這項噩耗。

根據《太陽報》，瑪雅位於聖保羅富人區藝塔迷畢（Itaim Bibi）一棟大廈6樓的高級公寓25日上午發生火災，火勢迅速蔓延。網路上瘋傳的畫面可見窗戶竄出濃濃黑煙，一旁的陽台也可見熊熊大火。

瑪雅本名瑪雅拉．尼塔奧（Mayara Nitão），母親安傑洛（Geraldina Kelly da Silva Angelo）事後受訪時心痛表示，「大火吞噬一切，她不敢穿過火舌。」她在火勢狂燒之下只能從陽台跳下，雖然馬上被送往附近醫院，最終仍因傷勢過重不治身亡。

她23歲的弟弟則因吸入濃煙送醫治療，據稱狀況穩定，但經過一天後才得知姊姊喪命。瑪雅當初為了模特兒工作離家，也是她鼓勵弟弟和她一起搬到聖保羅讀書。瑪雅的父母事發後從東北部帕拉伊巴州（Paraíba）飛到聖保羅，就是為了親口告訴他姊姊的死訊。

▲ 火災發生時，瑪雅和弟弟都在公寓內。（圖／翻攝自IG）

瑪雅今年1月才獲得Sertão Paraibano地區選美冠軍，2019年開始參加選美至今已經贏得9座后冠。安傑洛提到，「她生來就會發光，是個明星，也是強悍的戰士，擁有堅強意志。」父親凱薩（César Nitão）則表示，「我一生的摯愛如今成為天上的一顆星。」