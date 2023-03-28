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女槍手身分曝！闖田納西州「基督教小學」奪6命　家中找到犯案宣言

▲▼美國田納西州納許維爾市（Nashville）發生小學校園槍擊事件。（圖／路透）

▲美國田納西州納希維爾市（Nashville）發生小學校園槍擊事件。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國田納西州納希維爾（Nashville）基督教小學「聖約學校」（Covenant School）27日發生槍擊，3名兒童及3名成人遇害。警方表示，被當場擊斃的28歲女槍手海爾（Audrey Hale）曾就讀該校，住處發現犯案宣言與校園地圖，而且生前還在偵查潛在的第二個攻擊地點。

CNN等外媒報導，海爾攜帶2把突擊步槍和1把手槍，射壞側門後闖入校園行兇。警方於上午10時13分接獲第一通報案電話，14分鐘後在某教學大樓2樓擊斃嫌犯。

▲▼美國田納西州納許維爾市（Nashville）發生小學校園槍擊事件。（圖／路透）

▲▼美國田納西州納許維爾市（Nashville）發生小學校園槍擊事件。（圖／路透）

▲「聖約學校」3名學童及3名教職員工喪命。（圖／路透）

「聖約學校」大約有209名學生及40至50名教職員工，罹難者包括3名9歲學童、60歲校長昆斯（Katherine Koonce）、61歲代課老師匹克（Cynthia Peak）及61歲工友希爾（Mike Hill）。這是美國將近一年以來最致命的校園槍擊案。

納希維爾大都會警察局長德瑞克（John Drake）及警方發言人亞倫（Don Aaron）表示，這場攻擊是具有針對性的。海爾寫下犯案宣言，還有一份詳盡繪製的校園地圖，標明入口及監視器位置等等，她原本還預計在另一所學校發動攻擊，但因為那間學校「太安全」而放棄。

▲▼美國田納西州納許維爾市（Nashville）發生小學校園槍擊事件。（組圖／路透、翻攝臉書）

▲28歲的海爾曾經就讀「聖約學校」。（圖／翻攝臉書）

海爾沒有任何前科及已知心理病史，但似乎是一名跨性別者，在社群媒體上使用的名字為艾登（Aiden），指涉自己時使用的代名詞為「他」。

警察局長德瑞克表示，他們仍在調查犯案動機，持續搜索槍手住處，並與其父親對談，目前已經有了一套「理論」。他被問及身分認同是否為犯案動機之一時說，「她的自我認同為跨性別者，但我們仍在初步調查，釐清這是否真的於事件中發揮作用…有人認為，一些人因為不得不去那間學校上學而有所不滿。」

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