完事後女友偷走保險套「直接灌入下體」　美男目睹超崩潰

▲美國一名男子宣稱女友盜竊他的精液，為此發文求助。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市一名男子與女友發生性關係後，對方竟趁著自己不注意，把保險套內的精液倒入陰道。他目睹後嚇得在網路論壇Reddit發文求助，「這合法嗎？如果她懷孕了怎麼辦？我不同意她這麼做，我真的合法擁有我的精子嗎？她懷孕的機率有多大？」

根據貼文內容，原PO在完事後取下保險套並且去了廁所，女友卻在門外大喊詢問「大號還是小號」。他感覺非常奇怪，因此雖然只是尿尿，卻還是開玩笑地回答自己在上大號。

原PO很快地回到臥室，卻「發現她正把我用過的保險套裡的東西，倒進她的陰道裡面」。他趕緊把保險套搶走，試圖阻止這一切，女友卻開始尖叫「性侵」、「該死的謀殺犯」。

為了避免不知情的鄰居聽見並且報警，原PO只好離開房間讓女友獨自靜一靜，但他仍無助地發文求助，「說實話我緊張得要命」、「我的下一步應該怎麼做？」

▲網友發文求助。（圖／翻攝Reddit）



許多網友都被女方的詭異舉動嚇壞了，紛紛留言建議趕快分手，如果不得已必須相處，切記把手機放在身邊，全程錄音錄影蒐證。一些人質疑事件真實性，但也有人表示先前就曾聽聞過類似事件，例如在保險套上戳洞。

精子盜竊（sperm theft）意指一名男性的精子在違反自己意願，或者不知情及不同意的情況下，被用於讓另一名女性受精，通常涉及伴侶對懷孕能力及避孕措施的欺瞞，甚至是撫養費爭議。

不過，在大部分國家或地區的法律裡，它更接近欺騙或者違反契約的不道德行為，並無明顯違法，而且很難證明。2013年，芝加哥一名男子指控女友「偷竊精子並且成功懷孕」，但法官依據美國法律駁回竊盜指控，「因為精子只能算是給予她的禮物」。