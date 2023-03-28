咖啡喝多恐引發心臟衰竭！　研究曝1招分辨代謝快慢

▲研究指出，咖啡並非對身體不好，但需衡量個人身體情況及家族是否有心臟病史。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者張靖榕／綜合外電報導

咖啡現今已是全球最受歡迎的飲料之一，帶來的好處與壞處也一直是爭論的焦點，最近新刊出的一則小型研究指出，每天一杯以上的咖啡雖然可能讓人活動力更強，卻睡得更少，而且可能患上一種風險更高的心悸，導致心臟衰竭風險更高。

CNN報導，研究於上周四（23日）刊登在國際頂尖醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》中，研究主作者馬可斯博士（Gregory Marcus）是一名心臟病專家，同時也是加州大學醫學教授，他說研究結果顯示喝咖啡不會只引起一種心悸，實際情況其實更加複雜。

馬可斯在舊金山灣區找來100名受試者，平均年齡39歲，透過監測他們的步數、睡眠、連續血糖監測儀及心律追蹤，每個受試者被隨機分配在測試的2天內，每天想喝多少咖啡就喝多少，在2周內如此重複這個循環。

結果發現，一個「咖啡天」後，受試者平均會比不喝的時候多走1058步，但受試期間可以明顯看到對象睡眠減少，閉眼的時間減少了36分鐘。只要喝愈多咖啡，身體活動就愈活躍，睡眠也愈少。

研究並未發現咖啡攝取量與心房早搏之間有重大關係，而心房早搏情況較多的人，發展出心房顫動的心律不整情況風險更高。不過與沒喝咖啡相比，一天喝超過一杯咖啡將導致室性早搏的發生機率高出50%。

室性早搏為心室狀況，心室位於心臟下腔感覺像是心悸或是心跳漏拍。研究也提到，對於家族有心臟疾病或本身有心臟問題的高風險族群，室性早搏發生的次數愈多，心臟就愈脆弱，發生心臟衰竭的風險更高，所以最好避免攝取咖啡。

研究從受試者收集來的DNA樣本中發現，喝咖啡時睡眠會減少更多的人，具有「咖啡因代謝慢」的遺傳變異，而咖啡因代謝較快的人，更容易發生室性早搏。

馬可斯表示研究結果值得參考，人們也可以放心喝咖啡，因為不會立刻帶來影響，若想知道自己咖啡因代謝快還是慢，目前消費市場沒有任何臨床測試，可以透過DNA進行檢測。更簡單的方法，判斷一個人在喝完一杯咖啡後，若已經開始顫抖或是感到焦慮，就代表是咖啡因代謝較慢的族群，若具有更高的耐受性，就能更快地代謝咖啡。