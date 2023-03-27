TikTok執行長證詞未解疑慮　眾院議長指續推相關法案

▲TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）3月23日罕見露面，出席一場美國國會聽證會，針對TikTok資安風險等各項爭議接受議員提問。（圖／路透）

文／中央社

美國聯邦眾議院議長麥卡錫今天表示，國會將繼續推動立法程序，以解決TikTok相關的國安疑慮。他聲稱，中國政府握有取得TikTok用戶資料的管道。

路透社報導，美國國內出現愈來愈多呼聲籲請禁止TikTok，或希望國會通過立法賦予拜登政府新的權力來禁絕TikTok。TikTok母公司是北京的字節跳動公司（ByteDance）。

美國近來宣布政府裝置禁止安裝TikTok軟體。

眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）發推文說：「眾院將繼續推動立法，以保護美國人不落入中國共產黨的科技掌控。」

共和黨籍的麥卡錫在推文中說：「TikTok執行長無法開誠布公，並承認我們已經知道的事實─中國擁有取得TikTok用戶資料的管道─這令人十分憂心。」

TikTok說，該公司已投入超過15億美元啟動「德州專案」（Project Texas）保護資料安全，聘請近1500名全職員工，並外包甲骨文公司（Oracle Corp）儲存美國用戶的資料。

TikTok執行長周受資23日出席國會聽證會。眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）今天告訴美國廣播公司（ABC），周受資的證詞不但無法化解議員的疑慮，實際上還提高國會採取行動的可能性。