地方辣媽展現母愛　與兒子大玩「赤裸親親」秒變亂倫謎片惹議

▲泰國地方辣媽分享她與兒子的日常點滴，但近期一段影片引發爭議。（翻自臉書）

圖文／鏡週刊

泰國一名地方辣媽經常透過社群網路，分享她和患有輕微自閉症兒子的生活點滴，不過最近一段「赤裸親親」影片，卻引發泰國社會爭議。

據泰國《Sanook》報導，這對地方辣媽是一名單親媽媽，獨自拉拔患有輕微自閉症兒子長大，而她近期也經常透過TikTok與臉書，分享她與兒子的日常點滴，吸引不少網友關注。不過最近一段影片，卻引發巨大爭議。

เด็กน้อยแอบดูทีวี #ก็แตลโตแล้วนี่ครับ #ทั้งอ้อนทั้งจุ๊บ#น่ารักน่าเอ็นดู #อ้อนเก่ง #หลงรักเด็กคนนี้ขึ้นทุกวัน #ไม่ดื้อนะลูก #มาร์แตลเด็กออทิสติก #ม๊าหมวยน้องมาร์แตล #martellyvariety 由 Martelly Variety977.143 發佈於 2023年3月24日 星期五

影片內容顯示，兒子要求媽媽來抱抱親親，媽媽也不拒絕，兩人就在鏡頭前接吻。不僅如此，當時兒子呈現上半身赤裸的狀態，媽媽也是穿著清涼，因此讓畫面彷彿秒變亂倫謎片情節，不少網友看到影片後紛紛直呼「不舒服」、「太噁心」、「這是正常的嗎？」。

由於爭議越來越多，辣媽事後解釋，表示自己純粹出於母愛，她稱雖然自己的兒子已經成年，但在她眼裡永遠是孩子，所以當時拍片玩親親，純粹就是「媽媽跟兒子的互動」，絕對沒有非分之想。雖然有網友批判她的行為，但也有一派網友挺她：「她是個認真的媽媽。」、「一位堅強的女性。」



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