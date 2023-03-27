惡搞壽司郎少年「關在家2個月」還在反省　母面容憔悴天黑才敢出門

▲日本高中生「舔杯、口水抹壽司」惡搞壽司郎，事後被壽司郎提告。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

日本岐阜縣一名17歲高中生在壽司郎拍攝「噁舔醬油瓶」的惡搞影片，事件炎上後家長出面道歉，至今已經快2個月。日本光文社雜誌記者實際造訪少年家中，母親臉色憔悴地表示兒子目前依然在反省。附近居民則說，這家人過得很低調，少年基本上都待在家，母親則是等到天黑快打烊的時候才出門採買。

根據日本八卦雜誌《女性自身》報導，惡搞壽司郎事發後快滿2個月，有記者實際前往岐阜縣的少年家中，受訪的少年母親素顏示人、打扮樸素，但「這次眼角皺紋變多，臉色也很憔悴，給人一種心事繁重的感覺。」當記者問及訴訟相關情況或與警方的對話時，母親似乎基於保密義務不便告知，只回答「我什麼都不能說，您從這麼遠的地方來，真是抱歉。」

不過，少年母親也透露，兒子目前仍然在反省中。對於網路上最近出現停止攻擊圍剿等過度批判的意見，她表示，「因為錯的是我們，這就是做錯事的結果，所以我覺得也是沒辦法的事。」關於今後少年的未來，母親則說現在尚未考慮過這些，目前狀況還沒有任何進展。

附近一位居民受訪時表示，事發前少年都是由父母接送到離家最近的大眾交通工具搭車上學，事發後父親可能是太擔心，有時帶著兒子去上班地點，但基本上少年應該都是一直待在家中，至少不會獨自外出，「從那件事之後，就再也沒見過了。」

另一位鄰居透露，少年母親原本外貌很漂亮，但近一個月以來瘦了很多，臉色也很差，憔悴得宛如變了一個人，「他母親每次去買東西，都是在天黑之後，店家快打烊時才出門。事件發生後，少年和他的家人生活就宛如時間靜止一樣停滯了。」

另一名女性住戶表示，少年一家原本在社區擁有好名聲，非常親切也很敦親睦鄰，全家幫忙別人種菜、割草等農活。至於少年本人，她則認為是非常單純、親切又善解人意的孩子，沒有看過他和父母吵架，也會主動幫忙她幹活，之前頭髮也一直都是黑髮，只有看過他在寒暑假沒去學校時偶爾染髮。