中了樂透要幹嘛？美史上最大獎得主304億理財方式曝　花9億買1資產

▲卡斯特羅贏得大獎後，一個月內在加州買下了2座豪宅。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

美國30歲男子卡斯特羅（Edwin Castro）去年11月一注獨得美國史上最高額獎金的威力球樂透後，在2月選擇一次性領取9.9億美元（約新台幣304億元）的大獎，而人們也發現，這名幸運兒領完獎金後，竟一個月就買了2座豪華房產，總花費高達2950萬美元（約新台幣9億元）。

據《紐約郵報》報導，卡斯特羅在去年11月贏得美國有史以來獎金最高的加州威力球樂透，一人獨得20.4億美元大獎（約新台幣626億元）。按規定，卡斯特羅可以選擇將這20億獎金分成29年提領，或是一次性領取獎金，但這樣扣稅後就只剩9.9億美元，而卡斯特羅最終選擇了後者。

The SoCal man who won the biggest lottery jackpot in U.S. history is moving on up to a deluxe pad in the sky. Edwin Castro's first big purchase is a posh $25 million dollar Hollywood Hills hideout. A look inside his mega-mansion. Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/WrifSQTGIz pic.twitter.com/XE2QQTY0ox — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) March 8, 2023

卡斯特羅領完獎金後，先是斥資2550萬美元（約新台幣7.7億元）在加州的好萊塢山上買了一座豪宅，而外媒最近也發現，他最近又在家鄉阿爾塔迪納（Altadena）買了一座400萬美元（約新台幣1.2億元）的豪宅，而這座房子就座落在他買樂透的加油站不遠處。

房地產媒體Dirt.com對卡斯特羅的2座房子進行了詳細介紹。報導稱，卡斯特羅的第一座豪宅可說是所有「遊戲者的夢想」。這座總面積高達1萬3500平方英尺（約380坪）的房子，有5間臥室、5個淋浴間和2間盥洗室，而且娛樂空間非常充足，不僅有遊戲室、游泳池、健身房、酒窖、電影院和酒吧，還能俯瞰整個洛杉磯市中心到世紀城的夜景，相當豪華。

Edwin Castro, the winner of a record-setting $2.04 billion Powerball jackpot, has purchased another home - this one not far from the Altadena gas station where he purchased his winning ticket. https://t.co/WvJyOz7fyi — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) March 23, 2023

而卡斯特羅新買下的房子則是一座日式風格的建築。它的隱蔽性很高，前面有一排橄欖樹擋住人們的視線，還能一覽聖蓋博山（San Gabriel Mountains）的美景，莊園內令人驚嘆的花園搭配山景，實在是人間美景。

這座建於1953年的豪宅有5間臥室和4間浴室。報導稱，由於房子的天花板很高，配上挺拔的白牆和極簡主義風格的燈具，十分適合當作展示藝術收藏品的空間，因此有其中2個臥室被重新分配為藝術工作室和隔音電影院。另外房子還有一個池塘、露台和鹽水游泳池。