中了樂透要幹嘛？美史上最大獎得主304億理財方式曝　花9億買1資產

▲卡斯特羅贏得大獎後,一個月內在加州買下了2座豪宅。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

美國30歲男子卡斯特羅(Edwin Castro)去年11月一注獨得美國史上最高額獎金的威力球樂透後,在2月選擇一次性領取9.9億美元(約新台幣304億元)的大獎,而人們也發現,這名幸運兒領完獎金後,竟一個月就買了2座豪華房產,總花費高達2950萬美元(約新台幣9億元)。

據《紐約郵報》報導,卡斯特羅在去年11月贏得美國有史以來獎金最高的加州威力球樂透,一人獨得20.4億美元大獎(約新台幣626億元)。按規定,卡斯特羅可以選擇將這20億獎金分成29年提領,或是一次性領取獎金,但這樣扣稅後就只剩9.9億美元,而卡斯特羅最終選擇了後者。

The SoCal man who won the biggest lottery jackpot in U.S. history is moving on up to a deluxe pad in the sky. Edwin Castro's first big purchase is a posh $25 million dollar Hollywood Hills hideout. A look inside his mega-mansion. Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/WrifSQTGIz pic.twitter.com/XE2QQTY0ox