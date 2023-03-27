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美國App排行榜「前4名全來自中國」　外媒揭年輕人愛用主因

▲▼TikTok。（圖／路透）

▲短影音平台TikTok相當受到美國年輕用戶歡迎。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

根據最新統計，美國今年3月最熱門的5個應用程式（App）中，只有第5名的臉書是來自於美國，其他皆是源自於中國大陸，顯然在美國市場裡，中國的應用程式更加受到年輕人歡迎。過去皆認為中國App的成功關鍵是演算法，但美媒分析認為，中國龐大的內需市場和大量工程師人力，才是能不斷優化程式的關鍵。

根據市場研究公司Sensor Tower數據顯示，美國今年3月前3周高居下載排行榜冠軍的App是僅上架7個月的電商平台Temu，它來自於中國知名電商企業拼多多。第2、第3名是TikTok的影音編輯軟體CapCut和TikTok本身，第四名則是中國快時尚品牌Shein，僅有第5名臉書是來自美國。

《華爾街日報》舉例指出，美國消費者可以完全沉浸在中國公司創造的App生態系統中，Z世代用戶先是在Shein、Temu購物後，再將戰利品拍成影片，用CapCut編輯後上傳至TikTok，同時還會加上#temuhaul或#sheinhaul（意即temu、shein戰利品）等關鍵字標籤，分享如何購買商品等字幕，讓這些App持續在Z世代之間曝光。

▲▼TikTok使用者曬出在Shein、Temu購買的戰利品。（圖／翻攝自TikTok）

▲▼TikTok使用者曬出在Shein、Temu購買的戰利品。（圖／翻攝自TikTok）

▲▼TikTok使用者曬出在Shein、Temu購買的戰利品。（圖／翻攝自TikTok）

根據《華爾街日報》分析，過往都會認為中國App成功的關鍵是演算法，但實際上最容易被忽視的是中國內需市場的激烈競爭。中國的科技公司能夠利用大量成本低廉的工程師不斷調整產品功能；以Temu來說，它雖然是一個購物平台，但有一半以上的員工都是工程師。

佔據排行榜上的App都出自於年輕一代科技企業家創立的公司，而這些企業家正尋求向國外市場發展，且來自美國的競爭對手完全低估了中國科技公司的組織效率。中國公司先是利用境內10億網路用戶進行測試，功能不斷優化之後再將技術出口到海外。

▲▼Temu。（圖／記者張方瑀攝）

▲Temu上架僅7個月就成為美國下載排行榜冠軍。（圖／CFP）

TikTok母公司中國北京字節跳動（ByteDance）的前資深工程師郭宇（Guo Yu）表示，該公司會透過「賽馬」（horse racing）的方式進行業內競爭，也就是同時會有多個團隊被分配去開發同一個產品或功能，一旦確定哪個版本的表現更好，獲勝的團隊就能獲得更多資源，而其他版本則直接被淘汰，「人們有時會說公司很無情，因為沒有人能完全控制產品從頭到尾的設計。」

不過，各種程式測試和調查使用者反饋的背後，是技術人員的高工時，Temu的母公司拚多多就是以高工時聞名，但這些工程師也能依照自己的表現和成果來獲得額外的獎金。

這些App受歡迎的程度，也讓它們陷入了美中地緣政治的緊張局面之中，儘管北京當局再三表示，永遠不會要求企業非法蒐集海外數據，拜登政府仍以國安問題為由，要求字節跳動出售TikTok股份。

為了避免此類情況再次發生，Shein和Temu都盡量與中國保持距離。Shein在2021年將母公司從香港註冊變更為新加坡；Temu總部則設在波士頓，並透過德拉瓦州的一家公司負責其在美國的業務。

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