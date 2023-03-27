龍捲風「捲起18輪貨車」砸向民宅　美國老夫妻相擁去世

▲美國龍捲風強襲密西西比州。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國龍捲風強襲密西西比州，奪走至少26條人命。目前已知年紀最小的死者為1歲女嬰，她與33歲父親陳屍家中，另外一對年邁夫妻則是在家中遇難，強風把聯結貨車甩向住家，兩人在彼此擁抱中離開人世。

綜合紐約時報等報導，密西西比州城鎮羅靈福克（Rolling Fork）被龍捲風一夜夷平，房屋淪為殘磚碎瓦。當地一對年邁夫妻朗尼與梅莉莎（Lonnie and Melissa Pierce）居住的街道也被龍捲風橫掃，強大威力把鄰居家18輪聯結貨車捲起，重重砸在朗尼與梅莉莎的房子上，導致兩人過世。

「無法用言語形容我的感受，已經心碎麻木」，朗尼與梅莉莎的兒子布朗（David Brown）流著淚說，希望自己能在父母過世前花更多時間陪著他們，但也得知父母是在彼此擁抱中去世，如今為了家人必須堅強振作。

One man lost his parents after the Rolling Fork tornado dropped an 18-wheeler onto their home.



“I was told they passed away in each others arms.” #RollingFork #Mississippitornado @16WAPTNews @NWSJacksonMS pic.twitter.com/vOgvpyiGPk — Madeleine Nolan (@Madeleine16WAPT) March 25, 2023

挺過龍捲風強襲的羅靈福克城鎮居民進行社區災後復原工作，有人從屋瓦殘骸中拉出一具具屍體。

同樣受到龍捲風侵襲，密西西比州另個年輕家庭也面臨生死別離，33歲父親伊森（Ethan Herndon）與他的一歲女兒萊莉（Riley Herndon）在家中喪命。萊莉是目前已知年紀最小的遇難者，住在同條街上的伊森父親在一片殘骸中發現兩人遺體。

孩子母親伊莉莎白與另外4歲、7歲兒女活了下來，但傷勢嚴重送醫，伊莉莎白全身多處受傷、骨折，7歲兒子骨折、肝臟損傷、肺部穿孔，4歲女兒也有骨折的狀況。

這家人住的房子幾乎全毀，伊森叔叔泰瑞爾（Teryl Herndon）直言，「我無法用言語來表達我看到的一切」，因為即便人生已走過近70個年頭，見過好幾場龍捲風，從來沒有像這次那樣猛烈。

▼萊莉（圖中）與父親遇難，她的姊姊、哥哥受傷 。（圖／翻攝自gofundme）