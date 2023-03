龍捲風「捲起18輪貨車」砸向民宅　美國老夫妻相擁去世

▲美國龍捲風強襲密西西比州。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

美國龍捲風強襲密西西比州,奪走至少26條人命。目前已知年紀最小的死者為1歲女嬰,她與33歲父親陳屍家中,另外一對年邁夫妻則是在家中遇難,強風把聯結貨車甩向住家,兩人在彼此擁抱中離開人世。

綜合紐約時報等報導,密西西比州城鎮羅靈福克(Rolling Fork)被龍捲風一夜夷平,房屋淪為殘磚碎瓦。當地一對年邁夫妻朗尼與梅莉莎(Lonnie and Melissa Pierce)居住的街道也被龍捲風橫掃,強大威力把鄰居家18輪聯結貨車捲起,重重砸在朗尼與梅莉莎的房子上,導致兩人過世。

「無法用言語形容我的感受,已經心碎麻木」,朗尼與梅莉莎的兒子布朗(David Brown)流著淚說,希望自己能在父母過世前花更多時間陪著他們,但也得知父母是在彼此擁抱中去世,如今為了家人必須堅強振作。

One man lost his parents after the Rolling Fork tornado dropped an 18-wheeler onto their home.



“I was told they passed away in each others arms.” #RollingFork #Mississippitornado @16WAPTNews @NWSJacksonMS pic.twitter.com/vOgvpyiGPk