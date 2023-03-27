媽媽走在前面　1歲童在家門口「瞬間遭郊狼攻擊」驚險畫面曝光

▲男童在自家遭郊狼攻擊。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州發生郊狼連續攻擊孩童事件，一共造成2名孩童受傷。監視器拍到，一名母親剛購物完，手上提著大包小包正準備進門時，走在身後的1歲兒遭瞬間衝出的郊狼撲倒攻擊，驚險畫面在網路上流傳。

事件22日發生在鳳凰城以北的斯科斯岱(Scottsdale)，男童母親皮羅齊(Kelly Pirozzi)表示，當時事情發生得很突然，她下車後忙著把購物物品放進家中，不過才幾秒鐘的時間，1歲多的兒子就被郊狼攻擊。

皮羅齊轉身發現兒子的手臂被郊狼緊緊咬住，她趕緊上前幫忙把人救出，幸好兒子只是受了輕傷。而這隻郊狼逃脫3天後，附近學校操場傳一名3歲男童也被郊狼攻擊。

動物專家朱利安(Darren Julian)表示，根據3歲男童肚子上的傷勢判斷，與咬傷1歲男童的郊狼應該是同一隻，由於該地區自2017年以來未發生過類似攻擊事件，認為近來的攻擊事件十分不尋常，提醒家長要注意孩童安全。

目前攻擊人的郊狼仍然下落不明，亞利桑那州野生動物和魚類部門表示，由於該郊狼完全不怕人，有可能以前曾被非法飼養過，呼籲民眾近來最好把寵物留在室內，以免遭到郊狼攻擊。

▼郊狼已連續造成2名孩童受傷。（圖／示意圖／達志影像）