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2客機差點高空相撞！機長驚險躲開　尼泊爾民航局3員遭停職

▲▼印度航空波音787客機。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度航空波音787客機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

印度航空一架A-319客機24日準備從新德里飛往尼泊爾首都加德滿都，當時客機獲得塔台同意，準備從1.9萬英呎處下降，但當時有一架尼泊爾航空客機正飛行在1.5萬英呎處，結果空中警報響起後，尼泊爾航空立刻下降至7000英尺，才避免了一起相撞事件。事後尼泊爾民航局也宣布將3名空管部門人員停職。

根據《印度快報》報導，尼泊爾民航局（CAAN）發言人表示，印度航空（Air India）一架A-319客機24日上午從新德里起飛，準備前往尼泊爾首都加德滿都，當時飛機準備從1.9萬英呎（5791公尺）下降，並獲得塔台同意，但實際上當時同個位置的1.5萬英呎（4572公尺）高處，有一架尼泊爾航空（ Nepal Airlines）A-320客機正在飛行。

這架尼泊爾航空A-320客機是從馬來西亞吉隆坡出發，同樣準備飛往加德滿都，當兩架飛機靠近時，飛機的預警系統突然大響，而尼泊爾航空的機長立刻將飛機下降至7000英尺（2134公尺）處，才驚險避免掉一場相撞悲劇。

CAAN指出，他們已經下令將事故發生時的3名空中交通管制部門員工停職，並成立專門的調查委員會釐清事件經過。

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