　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

媽用iPhone定位追蹤22歲兒　意外發現他「臉朝下」陳屍水溝中

▲柬埔寨女子聲稱在拍賣網站買到劉男手機。（圖／達志／示意圖）

▲媽用手機追蹤兒子，意外找到屍體。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名母親由於22歲兒子喬許(Josh Ashworth)一晚上都沒有回家下落不明，便使用iPhone追蹤對方的位置，意外目睹對方以臉朝下的姿勢，陳屍在一條水溝中，後來發現兒子是被人開車撞死，警方目前已逮捕到肇事逃逸的司機。

事件去年4月22日晚間發生在林肯郡格蘭瑟姆(Grantham)附近的A52公路，22歲男子喬許當時沿著公路步行回家，被22歲司機特雷希德(Cole Tresidder)開車撞到，人便從此失蹤。

媽用iPhone定位追蹤22歲兒　意外發現他「臉朝下」陳屍水溝中。（圖／翻攝自Facebook）

▲22歲男子Josh Ashworth。（圖／翻攝自Facebook）

母親瑞秋(Rachael)因為擔心兒子安危，使用手機定位App追蹤，發現兒子在A52公路附近，親友們沿路一路尋找，結果在一條水溝中找到喬許的遺體。警方調查發現，男司機特雷希德當時以每小時超過96公里的速度行駛，還在他身上找到毒品。

本案近來開庭，瑞秋心痛描述她當時發現兒子遺體的情景，「怎麼可以有人把他就這樣丟在路邊？我兒子本來有機會活下來的」。驗屍報告顯示，喬許死於頭部嚴重骨折，特雷希德因為魯莽駕駛與肇事逃逸等罪被判入獄86個月，並被禁止駕駛77個月。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／認了偷吃曾格爾　夫首度現身法院
快訊／確定了！　矽谷銀行買家出爐
獨／草叢發現狒蹤！專委「香蕉加料」…露出神秘壞笑
Netflix上架6新片！下架《寶可夢》家長抖　《灌籃高手》
「世界一」還很遠　日媒狠批經典賽：問題一堆
TFBOYS罕同框「卻無視彼此零互動」！　台下拒絕坐一起
泥醉女驚醒「全身赤裸」…男友人也沒穿　她淚崩發抖求救
快訊／赴陸啟程　馬英九：盼和平更快更早到來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

媽媽走在前面　1歲童在家門口「瞬間遭郊狼攻擊」驚險畫面曝光

意外發現「結婚10年夫」有血緣關係　人妻豁達繼續愛：都生3胎了

寵物犬領養24小時變「食人猛獸」　媽目睹3歲女兒右臉被吃下肚

女整理棉被鑽出「2m長東部棕蛇」　畫面曝光網崩潰：把床燒了！

14個月無法排尿　辣妹被送進急診室醫震驚「容量是一般人兩倍」

DNA別亂測！　女好玩意外發現爺爺「藏45年秘密」害奶奶變小三

10歲男童慘死竟是「親戚下的手」　聯手術士割喉活人獻祭

中了樂透要幹嘛？美史上最大獎得主304億理財方式曝　花9億買1資產

惡搞壽司郎少年「關在家2個月」還在反省　母面容憔悴天黑才敢出門

龍捲風「捲起18輪貨車」砸向民宅　美國老夫妻相擁去世

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

李宰旭被誇身材好...耳朵紅了！　記者會大撩：來韓國聯絡我

男開趴女友突視訊查勤　他預錄3版影片哄騙成功

DIY迴轉壽司「生魚片噴飛」　彈射力太大？網笑：投石機

吳釗燮：宏索援款像賄賂　勒「743億」白紙黑字曝！

10歲男童慘死竟是「親戚下的手」　聯手術士割喉活人獻祭

中了樂透要幹嘛？美史上最大獎得主304億理財方式曝　花9億買1資產

惡搞壽司郎少年「關在家2個月」還在反省　母面容憔悴天黑才敢出門

龍捲風「捲起18輪貨車」砸向民宅　美國老夫妻相擁去世

日本海岸驚見「大量烏賊」集體擱淺　景象嚇壞網友：是地震嗎？

尼泊爾人夫喝醉「12cm玻璃杯」卡肛門3天！　謊稱便祕急求醫

神預言「中獎會讓女兒笑不出來」 男離奇斷脖死亡中頭獎3億元

反對司法改革才1天！以色列防長深夜被炒　示威者衝總理府大罵獨裁

辦公室「沖茶泡咖啡」藏危機！研究指出：茶水間這4處是病菌溫床

媽用iPhone定位追蹤22歲兒　意外發現他「臉朝下」陳屍水溝中

疑玩手機太久被念　新北小六男童上學途中又折返墜樓亡

快訊／認了偷吃登山女神　腥夫「當證人」首度現身法院畫面曝

12星座本周運勢！這6類人整體運勢佳　金牛魅力增「有機會脫單」

北京西施犬吐「超長舌頭」　飼主以為生病急送去看醫生

飛日本3399元！今起促銷「大阪、名古屋都適用」　1航線機票打9折

肖戰鬆口認了：我其實是社恐！首吐「內心藏7年秘密」　秒衝微博熱搜

高圓圓「43歲長這樣」！超狂素顏曝光　百萬人朝聖22年前經典畫面

林俊傑演唱會睽違「10年」合體大咖天后　合唱KTV男女對唱神曲

成龍痛批「現在市場只看臉」　長得帥就有千萬片酬

10歲男童慘死竟是「親戚下的手」　聯手術士割喉活人獻祭

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

影片曝！她上廁所低頭驚見大蟒蛇　整條塞滿排水管

外星人帶走8000人類！　「時空旅人」：地球主人將來到

搭飛機AirPods被偷　她靠「截圖」抓賊

被蚊子咬引發敗血症！34歲女醒來發現「四肢沒了」

老公驟逝！人妻「愛上小叔」生2女

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

影片曝！　轎車輾輪胎噴飛2m高空重摔

媽用iPhone定位追蹤　發現22歲兒陳屍水溝

4寶媽掉進「世界最危險植物」崩潰

科技業裁員已超過去年總和　518家第一名是它

日本海岸驚見「大量烏賊」擱淺　罕象嚇人

密西西比州龍捲風「滅鎮」慘況照曝光

日男疑涉間諜遭逮　身分為藥廠員工

雷曼前高層預言慘劇重演：美國50家銀行會倒

更多熱門

相關新聞

烏軍挑戰者2型坦克完訓　英國防部公布影片

烏軍挑戰者2型坦克完訓　英國防部公布影片

英國國防部今天表示，烏克蘭官兵和志願者已在英國完成操作與維護「挑戰者2型」坦克的訓練並返回烏國。國防大臣華勒斯（Ben Wallace）強調，英國將盡全力支持烏克蘭，無論需要多久。

夫妻花3700萬買村　調60%租金逼人搬

夫妻花3700萬買村　調60%租金逼人搬

永三汽車取得英國BAC跑車代理權

永三汽車取得英國BAC跑車代理權

遊日弄丟救命寶物！周玉蔻遇超暖救援眼眶濕了

遊日弄丟救命寶物！周玉蔻遇超暖救援眼眶濕了

iPhone備忘錄「一功能」超強！果粉實測崩潰

iPhone備忘錄「一功能」超強！果粉實測崩潰

關鍵字：

手機定位iPhoneJosh Ashworth英國林肯郡Cole Tresidder

讀者迴響

熱門新聞

許瑋甯才宣布嫁邱澤1年「家逢巨變」！

午後變天！下波「全台雷雨」　連假天氣出爐

林郁婷拳擊世錦賽銅牌突遭撤銷！

老外飯店高層：台灣吃到飽刷新三觀

貝克宇回台灣了！　飛美留學1年3月變帥了

快訊／劉亞仁染毒藏50天後首現身！「淒慘臉色曝光」

即／汪小菲提告駁大S討750萬生活費　判決出爐

新北小六童住家14樓頂墜地亡！母崩潰無法言語

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

今晚雨來了！「全台中獎」時間曝　連假再變天

獨／妹子下面癢爆！　醫揪「可愛6腳蟲」無限暢飲中

孫生Wendy分手4月復合？大哭認了「想定下來」

黃曉明baby離婚首同場「尷尬畫面曝」！

汪以為被拋棄　聽引擎聲眼睛發亮

小朋友「少吃這1類魚」！台大醫示警：鼻咽癌機率多7倍

更多

最夯影音

更多
巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵
趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面