媽用iPhone定位追蹤22歲兒　意外發現他「臉朝下」陳屍水溝中

▲媽用手機追蹤兒子，意外找到屍體。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名母親由於22歲兒子喬許(Josh Ashworth)一晚上都沒有回家下落不明，便使用iPhone追蹤對方的位置，意外目睹對方以臉朝下的姿勢，陳屍在一條水溝中，後來發現兒子是被人開車撞死，警方目前已逮捕到肇事逃逸的司機。

事件去年4月22日晚間發生在林肯郡格蘭瑟姆(Grantham)附近的A52公路，22歲男子喬許當時沿著公路步行回家，被22歲司機特雷希德(Cole Tresidder)開車撞到，人便從此失蹤。

▲22歲男子Josh Ashworth。（圖／翻攝自Facebook）

母親瑞秋(Rachael)因為擔心兒子安危，使用手機定位App追蹤，發現兒子在A52公路附近，親友們沿路一路尋找，結果在一條水溝中找到喬許的遺體。警方調查發現，男司機特雷希德當時以每小時超過96公里的速度行駛，還在他身上找到毒品。

本案近來開庭，瑞秋心痛描述她當時發現兒子遺體的情景，「怎麼可以有人把他就這樣丟在路邊？我兒子本來有機會活下來的」。驗屍報告顯示，喬許死於頭部嚴重骨折，特雷希德因為魯莽駕駛與肇事逃逸等罪被判入獄86個月，並被禁止駕駛77個月。