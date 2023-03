女狂灌烈酒喝到斷片　醒來「腿恐怖腫爛」一姿勢害差點截肢

▲女子因為喝太醉,搞到自己差點被截肢。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

加拿大36歲女子安德森(Julia Anderson)和朋友聚會時喝到斷片,隔天醒來發現自己的雙腿腫成平常的2倍大,而且腫到無法走路,緊急就醫發現事發原因竟然與她的「睡覺姿勢」有關,後來嚴重到組織壞死,差點失去一條腿。

居住在安大略省的安德森,2020年2月因為喝得太醉,竟然因此導致自己被截肢,即使事發至今已經3年,她仍飽受嚴重的神經性損傷,晚上睡覺時常被痛醒。

安德森表示,她只記得當晚和朋友喝了很多伏特加,回家後就立即睡死,70歲母親桑德拉(Sandra Anderson)前來查看她時,發現她臉部朝下,整個人蜷曲在自己的腿上昏迷,趕緊把她叫起來發現她無法移動。

This is absolutely awful. Poor lady. Her warning is not to drink so much, and also try and sober up, prior to going to sleep. https://t.co/SdOXUxMnTl