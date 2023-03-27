反對司法改革才1天！以色列防長深夜被炒　示威者衝總理府大罵獨裁

▲以色列防長葛朗特遭總理納坦雅胡革職後，境內掀起了大規模抗議，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

以色列防長葛朗特（Yoav Gallant）25日公然與總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）唱反調，呼籲政府暫停推動具有爭議性的司法改革後，在當地26日遭總理革職，而消息傳出後，也讓以色列境內立刻引發大規模抗議。

據路透社報導，葛朗特被解僱的消息傳開後，數以萬計的示威者在26日深夜走上特拉維夫（Tel Aviv）和耶路撒冷（Juruselam）街頭，揮舞著藍白色的以色列國旗，抗議納坦雅胡的做法與獨裁者無異。其中有抗議者聚集在納坦雅胡位於耶路撒冷的住所外，甚至一度突破警戒線。

自納坦雅胡3個月前上任以來，他所屬的「民族主義-宗教聯盟」就因他提出的司法改革計畫陷入激烈分歧，並引發嚴重危機。反對派領導人拉皮德（Yair Lapid）和甘茨（Benny Gantz）在一份聯合聲明中表示，「國家安全不能成為政治遊戲中的一張牌，納坦雅胡明顯已越過紅線」。

ביטחון מדינת ישראל תמיד היה ותמיד יישאר משימת חיי — יואב גלנט (@yoavgallant) March 26, 2023

總理辦公室在宣布開除葛朗特時，並未指定繼任者或提供任何細節，但64歲的葛朗特隨後在推特表示，以色列的安全是他一生的使命。截至目前為止，納坦雅胡的司法改革計畫已掀起多場抗議活動，就連軍方和商界也對此深表不滿，美國等國際盟友也對此表示關注，但報導指出，納坦雅胡指出，司法改革計畫勢在必行。