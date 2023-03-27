烏克蘭無人機被擊落！俄國境內爆炸致3傷　城鎮中心直接破一個洞

▲烏克蘭一架無人機26日遭俄軍擊落後引發爆炸。（組圖／達志影像／美聯社、翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯國防部聲稱，烏克蘭有一架無人機26日在距離烏克蘭邊境400公里的基列耶夫斯克（Kireyevsk）遭俄軍防空系統擊落。俄羅斯官媒指出，這架無人機被擊落後引發爆炸，並造成了至少3人受傷。

據BBC報導，俄羅斯執法部門認為，這架無人機可能是裝有炸藥的圖波列夫Tu-141無人偵察機（Tupolev Tu-141 Strizh），因此俄羅斯國防部在當地26日下午3時20分出動防空系統將其擊落。

俄國官媒指出，無人機被擊落後在人口稠密區引發了一場爆炸，並在這個位於莫斯科以南220公里的城鎮中心留下一個大坑，多棟公寓受損。雖然有至少3人在這場爆炸中受傷，但當局未收到任何嚴重的人員傷亡通報。

俄羅斯國防部隨後發布聲明，指責烏克蘭試圖發動襲擊，同時表示，「俄軍部署在圖拉地區（Tula）的S-300和鎧甲-S1（Pantsir-S1）防空系統組合為當地提供了可靠的掩護，而Pole-21電子戰綜合體更是直接讓烏克蘭無人機失去方向。」

烏克蘭此前否認了有關使用爆炸無人機襲擊俄羅斯平民的說法，但烏方至今尚未就此一事件發表評論。報導強調，俄羅斯自去年2月全面入侵烏克蘭以來，已多次使用飛彈襲烏，並向烏克蘭部署逾百架無人機。