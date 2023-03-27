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北韓今連射2飛彈　威懾美國航母投入韓美軍演「還可能準備核試」

▲▼北韓19日上午從東倉里試射短程戰略導彈KN-23，官媒聲稱是針對南韓的核武模擬打擊訓練。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓27日發射2枚短程彈道飛彈。圖為19日試射短程戰略導彈KN-23，官媒聲稱是針對南韓的核武模擬打擊訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

南韓聯合參謀本部27日表示，美國核動力航母與南韓軍隊展開聯合登陸演習之際，北韓（朝鮮）當天上午7時後自黃海北道向朝鮮東海（日本海）發射2枚短程彈道飛彈（SRBM）。日本防衛省透露，飛彈最高高度約50公里，飛行約350公里後落在日本專屬經濟區（EEZ）之外。韓媒認為，北韓還可能準備進行第7次核試。

根據韓聯社報導，南韓聯參本部表示，韓美軍方正在分析27日北韓發射的2枚導彈飛行距離、高度、速度等詳細參數，發射地點鄰近平壤南部地區。據信，考量到飛行距離等因素，目前推測可能是「北韓版伊斯坎德爾（KN-23）」短程彈道飛彈。也有分析認為，北韓可能是因為尼米茲級美國航母參與韓美「自由護盾」軍演而調整了飛彈發射距離。而8天之前，北韓也曾在19日發射1枚KN-23飛彈。

日本防衛省27日在官網公布的北韓導彈情報顯示，北韓當天從朝鮮半島西部海岸附近朝東北方向發射彈道飛彈，2枚導彈分別於上午7時47分和57分發射，最高高度約50公里，飛行距離約350公里，都落在日本EEZ海域之外，目前尚未接獲任何損失報告。

韓聯社報導指出，北韓當局進一步提高軍事緊張的手段包含發射固體火箭推進劑的洲際飛彈，或以30到45度的正常仰角發射洲際飛彈，以及發射偵察衛星，依政治需要，北韓還可能將進行第7次核子試驗。

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