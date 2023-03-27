尼泊爾人夫喝醉「12cm玻璃杯」卡肛門3天！　謊稱便祕急求醫

▲尼泊爾人夫喝醉後將玻璃杯塞入肛門。（圖／翻攝自JNMA期刊）

記者張方瑀／綜合報導

尼泊爾一名47歲的已婚男子因連續3日便祕而就醫，隨後向醫生坦承，是自己喝醉酒後將一個12公分的玻璃酒杯塞入肛門內，結果卻拿不出來。醫生照X光確認位置後，無法徒手拔出又怕把杯子弄破，最後只好安排男子開刀將杯子取出。

根據《每日郵報》報導，一名來自加德滿都的47歲男子因連續3日無法排便，只好到醫院尋求醫生幫忙，並坦承其實是自己酒醉後將玻璃酒杯塞入肛門，結果卻拔不出來。儘管男子表示肛門部位疼痛，但腹部並無出現腫脹，肛門部位也沒有受傷或出血。

醫生先透過X光掃描發現，這個12公分長的玻璃杯卡在直腸和結腸的上部，且醫生也判斷，無法直接伸手從直腸內取出，因為怕無法抓住杯子，也擔心玻璃杯會在過程中破裂，導致腸道受傷。最後只能開刀將結腸割開，才順利將杯子取出。

這起離奇案例紀錄在《尼泊爾醫療學會》（Journal of Nepal Medical Association）期刊中。醫護人員指出，男子的精神和心理狀態都非常良好，術後一周出院，兩個月後的復診也未出現問題。

醫生表示，大多數異物卡在直腸內的案例都發生在30至40歲的男性身上，從汽水瓶、酒瓶、木製或橡膠物品等都曾發現過，且大多數病患在塞入物品時，都已呈現酒醉狀態。