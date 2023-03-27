爸媽偏心哪個孩子？　Netflix「1使用習慣」秒揭真相

▲Netflix所使用的密碼可能隱藏父母的偏心真相 。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

養育一個以上孩子的父母到底會不會偏心呢？當然許多父母都會堅持對孩子們都一樣公平，但有一對網紅夫妻就表示，有個「小習慣」會讓父母的偏心露餡，就是Netflix所使用的密碼。

美國紐約一對網紅夫妻亞歷克斯（Alex Griswold）與梅琳達（Melinda）在TikTok上傳一段影片，他們在影片中表示，「想像一下，當有一天孩子問你Netflix的密碼時，結果父母回答的密碼中，有其他兄弟姊妹的名字或生日，那麼不管如何，他可能就是父母最偏愛的孩子。」

這段影片已經吸引超過150萬人觀看，許多網友也紛紛留言表示，「天哪！我真的就是家裡的密碼之子」、「我早就猜到是這樣了」。不過也有網友說，「很可惜，我家的密碼是狗狗的名字」、「我爸只會用我媽的生日當密碼」。

根據先前發表在《婚姻與家庭期刊》（Journal of Marriage and Family）上的調查顯示，父母都會否認自己偏愛某個孩子，但這並不是真的，因為研究發現，有70％的父親和74％的母親都會對某一個孩子特別偏愛。