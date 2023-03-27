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2000顆羊頭骸骨出土！埃及挖出大批動物木乃伊　文物部：還有母狗

美國考古團隊在埃及發現2千顆羊頭遺跡。（圖／達志／路透社）

▲美國考古團隊在埃及發現2千顆羊頭遺跡。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

美國考古團隊在埃及南部古城阿拜多斯考古有新發現，在一個拉美西斯二世神廟底下發現，多達2千個托勒密王朝時期的公羊頭頭顱木乃伊，當中甚至還有母狗、乳牛等，被認為是法老王祭品的象徵。

據《路透社》報導，埃及旅遊與文物部門發表聲明，指出美國團隊在神廟內發現公羊頭，還有被做成木乃伊的母羊、母狗、野山羊、乳牛、瞪羚、貓鼬等，認為這些動物木乃伊與遺骸都是神廟的祭品，顯示出法老王拉美西斯二世（Ramses II）在逝後約1000年依舊受到崇拜。

神廟所在的阿拜多斯（Abydos）位在開羅以南，約435公里的索哈省（Sohag），研究團隊除了在神廟發現動物遺骸外，還發現一座古王國（Old Kingdom）第六王朝時期的巨大宮殿式建築，牆壁厚度約5公尺，此外還有幾尊雕像、莎草紙、古樹遺跡等。

該考古任務的負責人伊斯康德（Sameh Iskander）表示，這項發現對「重建拉美西斯二世神廟興建之前，阿拜多斯舊時的景觀」有很大的幫助。

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