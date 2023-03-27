日本西裝店老闆太狂　「全套西裝皮鞋」征服4000公尺神山

▲日本西裝訂製店老闆佐田展隆（Sada Nobukata）穿全套西裝征服京那巴魯山。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

日本一間西裝訂製店老闆，為證明產品超耐用，竟穿上自家製作的套裝跑遍世界各地，甚至征服海拔4095公尺的馬來西亞神山京那巴魯山（Gunung Kinabalu），超「敬業」的行為讓全球網友讚嘆不已。

西裝訂製店老闆佐田展隆（Sada Nobukata）已經用穿上全套西裝、皮鞋，拎起公事包以及戴上識別證方式，攀上有「日本阿爾卑斯山」之號的燕槍穗高連峰縱走、藏王連峰大冰瀑，以及用踢足球、騎長途腳踏車、跑馬拉松及滑雪等運動，來證明自家產品的品質。

最近一系列他登上京那巴魯山的照片，迅速吸引超過10萬名網友關注，佐田展隆則透露，雖然平時有運動緣故，攀登時不覺得冷，不過登頂前遇到下雨讓西裝全濕，好在衣服品質「禁得起考驗」，晾在小屋一夜就乾了。

佐田展隆也在回應網友留言時，表示「今年計畫去勃朗峰」，而任何熱愛挑戰的山友都知道，海拔4808公尺的勃朗峰是「一生一定要爬一次」的夢幻山峰，加上該地區每年吸引百萬遊客，勢必讓佐田展隆再次成為自家西裝最佳的活廣告。

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