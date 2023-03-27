被蚊子咬引發敗血症！34歲女陷入昏迷　醒來發現「四肢全沒了」

▲女舞者被蚊子叮之後陷入昏迷。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

只是被蚊子叮，竟陷入昏迷還必須截去四肢才能保命。英國35歲舞者蒂蒙（Tatiana Timon）基於對尊巴舞（Zumba）的熱愛，遠赴安哥拉學習，卻在返國後出現嚴重瘧疾症狀，最後因為引發敗血症而截肢。

據《鏡報》報導，蒂蒙從非洲回國後不久，就出現發燒症狀且異常虛弱，連走到洗手間都辦不到，緊急送醫後被診斷罹患瘧疾與出現併發症，病情更在幾小時內急轉直下。醫師在她陷入昏迷及出現敗血症情況下，作出截去四肢的艱難決定。

▲蒂蒙在意識朦朧之際看見一把大鋸子。（圖／翻攝自推特）

蒂蒙透露，她在意識朦朧之際看見一把大鋸子，便察覺手腳可能不保，因此清醒時「我知道我出了什麼事」。但等四周親友及醫護人員解釋後，蒂蒙才發現當時狀況有多糟糕，醫師宣布命危、工作室聯絡她的父親，並支付從西印度洋的留尼旺島飛到倫敦費用，好讓他能見女兒最後一面。

▲蒂蒙仍在適應截肢後的生活。（圖／翻攝自推特）

蒂蒙坦言，自己當初太在意新冠肺炎，卻忽視安哥拉的瘧疾而沒服用抗瘧疾藥物，且手術後一段時間才真正發現生活變得有多艱難，簽名、接電話這種小事都做不到。儘管必須重新學習與適應生活，她仍極積甚至用戲謔自己的方式來面對，「我不喜歡壓力，發生了就要處理它」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 先發主力受傷退場！李宗漢下半場爆發反攻 世新大逆轉奪UBA季軍

▸ 楊小黎化身魔女琪琪 21年前配音再次圓夢

▸ 魔獸吞5犯陷危機 布銳克曼繳出大三元助海神退雲豹