烏軍挑戰者2型坦克完訓　英國防部公布影片

文／中央社記者陳韻聿倫敦26日專電

英國國防部今天表示，烏克蘭官兵和志願者已在英國完成操作與維護「挑戰者2型」坦克的訓練並返回烏國。國防大臣華勒斯（Ben Wallace）強調，英國將盡全力支持烏克蘭，無論需要多久。

▲英國訓練烏克蘭士兵操作挑戰者2型坦克。（圖／路透）

英國1月率先宣布向烏克蘭供應14輛主戰坦克「挑戰者2型」（Challenger 2）以及彈藥、零件，是第一個向烏克蘭軍方提供西方坦克的國家。同月底，烏方人員抵英接受訓練，受訓者包含已具實戰經驗以及軍事經驗趨近於零的志願者。

英國國防部官員近期曾公開表示，挑戰者2型預計3月底運抵烏國；基於安全考量，英方不會事先透露交運日期。國防部今天僅指出，坦克「很快」就會送到烏克蘭武裝部隊手上。

隨著烏方人員返國，英國國防部今天釋出26分鐘的紀錄片，揭露訓練幕後。根據影片說明，對烏軍的訓練內容和強度相當於將英國陸軍長達數個月的正規課程濃縮至約1個月。訓練場地模擬多樣作戰地形和氣候條件，課程包含坦克實彈射擊。

陸軍參謀長桑德斯（Patrick Sanders）上將在片中表示，縱使戰爭結束，英國仍將持續協助烏克蘭強化自我防衛能力，因為「來自俄羅斯的威脅不會很快衰退」。

一名烏方人員分享，儘管不容易，他仍要努力維持自己「原來的樣子」，以便戰後儘快回到平民狀態。然而，所有在戰場上的烏克蘭人只消回想數個月前的景況，就會領悟到自己「已回不去了」。

英方近日表示，供應給烏方搭配挑戰者2型使用的彈藥含有貧鈾（又稱衰變鈾）。貧鈾彈能更輕易穿透裝甲，卻足以損害使用者和平民的健康。儘管含鈾，根據聯合國裁軍研究所（United Nations Institute for Disarmament Research）的定義，貧鈾裝甲彈不屬於核武。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）則藉故稱俄方遭遇來自西方的核威脅，並於25日宣布將於白俄羅斯境內部署戰術核武，相關儲存設施預計於7月1日以前完工。此外，俄方將於4月開始訓練白俄武裝部隊操作能搭載核彈頭的伊斯坎德（Iskander）飛彈系統。

不過，根據俄、中22日在中國國家主席習近平訪俄期間發布的聯合聲明，俄中雙方除了重申核戰爭打不得，也指出「所有核武器國家都不應在境外部署核武器並應撤出在境外部署的核武器」。