肯德基雞腿驚現一團白米！紐國女見「超噁真相」吐了：滿滿蛋白質

▲紐西蘭一名女子在吃肯德基時，意外發現炸雞上有蒼蠅卵，讓她噁心得想吐。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

紐西蘭女子蘇珊（Susan）最近和男友吃肯德基時，竟在食物中發現成堆的蒼蠅卵，讓他們噁心得吐了，不過肯德基卻認為蒼蠅卵無法在炸雞的高溫烹飪過程中存活，讓這起事件成為羅生門。

據《紐西蘭先驅報》報導，這名女子19日和男友在肯德基買了8塊炸雞後，便立刻回家享用大餐。不料2人吃到一半，突然發現其中一塊雞腿的外皮上有看似白米的物體，於是他們上網搜了一下，確認奇怪的白色物是蒼蠅的蟲卵。

蘇珊表示，她在看到蟲卵後頓覺噁心，於是立刻衝進廁所催吐，並向紐西蘭初級產業部（MPI）提出投訴，「我們從肯德基買完炸雞後，就立即回家開吃，因此我們肯定這是肯德基的問題」。

不過肯德基卻對此表示，他們的炸雞都經過了攝氏100度以上的高溫烹飪，而且雞肉內部的溫度也高達攝氏85度以上，因此蒼蠅卵絕對無法在這樣的高溫烹飪過程中存活。

肯德基也強調，蒼蠅只會在攝氏10至40度的表面上產卵，而餐廳儲存生雞肉和食品的溫度分別落在攝氏5和60度，完全符合紐西蘭2014年《食品法》的要求，「但肯德基對自身的食安感到自豪，並認真對待所有客戶的投訴」。