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與中國建交　宏都拉斯分析師警告「好處全部變成泡影」

▲▼中國與宏都拉斯正式建交　雙方外長在北京簽署聯合公報。（圖／翻攝CCTV）

▲中國與宏都拉斯正式建交，雙方外長在北京簽署聯合公報。（圖／翻攝CCTV）

記者吳美依／綜合報導

宏都拉斯與台灣斷交，轉而和中國建交。《美聯社》報導，宏都拉斯政治分析師佩雷斯（Graco Pérez）對此警告，北京的論述都會強調好處，包括投資與創造就業機會，「但這全都會變成夢幻泡影。」他指出，其他國家也與北京建立此類關係，但「結果並不是他們先前提出的東西」。

《美聯社》寫道，在過去逾20年裡，中國在拉美挹注大量資金，投資基礎設施、能源及航太計畫等，這些支出轉變為中國勢力的上升及盟友數量的增加。根據美國和平研究所（USIP）數據，2005～2020年，北京在拉丁美洲投資逾1300億美元（約新台幣3.9兆），中國與該地區的貿易大幅成長，預計2035年超過7000億美元（約新台幣21.2兆）。

宏都拉斯也有類似投資，也就是該國中部的水力發電水壩計畫，它由中國水電（SINOHYDRO）負責打造，北京提供約3億美元（約新台幣91億元）融資。

▲▼ 宏都拉斯首都德古西加巴的台灣大使館外，台灣與宏都拉斯國旗迎風飄揚。（圖／路透）

▲中華民國與宏都拉斯的國旗迎風飄揚。（圖／路透）

台灣外交部長吳釗燮26日召開記者會證實，宏都拉斯恣意需索，曾提出總金額高達24.5億美金（約新台幣743.21億元）援款，為了「保衛國家主權與尊嚴」才會選擇斷交。他坦言自己沒有證據表明，此時間點與總統蔡英文即將到來的出訪有關，但稱「中國似乎是有意這麼做的」。

《美聯社》報導，自從雙方在1949年的內戰分裂以來，中國與台灣一直深陷外交承認的戰鬥，北京宣稱台灣是其領土的一部分，如有必要將以武力控制，多年來也耗資數十億美元贏得各界對「一中政策」的承認，拒絕接觸仍與台灣邦交的國家，威脅報復僅僅只是增加與台接觸的國家。

報導也寫道，傾向獨立的總統蔡英文2016年5月展開第一任期以來，宏都拉斯是台北失去的第九個外交盟友。台灣日益孤立，如今只被13個主權國家承認，大多都是加勒比海及南太平洋的島國，但儘管遭遇中國的孤立運動，卻仍與100多國維持穩固非正式關係，最重要的就是美國。美國與台灣沒有邦交，卻堅稱台北是在印太地區的重要夥伴。

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