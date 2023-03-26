老公離世後「熱戀小叔」連生2女　美人妻羞曝：基因太強大

▲丈夫過世後，凱特琳（右）開始與小叔羅里（左）交往。（圖／翻攝臉書Kaitlin Norton）



記者吳美依／綜合報導

美國新罕布夏州的凱特琳（Kaitlin Norton）在丈夫自殺身亡後陷入悲痛，幸好在小叔羅里（Rory）的安慰之下漸漸走出陰霾，2人也於彼此慰藉的過程中迸發愛苗，如今不僅穩定交往中，還生下2個女兒。她談到兄弟倆時直言「基因真的很強大。在他（老公）死前，我從未意識到他們走路和說話的方式如此相似。」

凱特琳接受《每日星報》專訪時坦言，與老公艾倫（Aaron）4年的婚姻生活總在毒癮裡沉淪。她有次進入勒戒中心後，鐵了心腸向先生提離婚，還為了結束這段關係，謊稱已經認識別的男人，未料對方卻因此輕生，讓自己陷入內疚與自責。

▲凱特琳和羅里在互相慰藉後萌生愛苗。（圖／翻攝臉書Kaitlin Norton）



凱特琳還未走出喪夫之痛，有一天卻接到小叔羅里的電話，2人都歷經了摯愛驟逝的悲傷，在互相安慰之下漸漸萌生情愫。她回憶，「亞倫還活著時，我們根本合不來」，甚至可說是「痛恨」彼此，未料卻在認真相處後，發展為戀人關係。

雙方家人起初相當震驚，甚至直言這是在亂搞，但後來逐漸接受了。凱特琳的婆婆甚至認為，比起亞倫，羅里更適合這個媳婦。

▲凱特琳經常在社群媒體分享生活。（圖／翻攝臉書Kaitlin Norton）



如今，凱特琳已經7年沒有碰毒品，並與羅里共同撫養4個孩子，包括羅里前一段婚姻的兒子、她和亞倫生的9歲兒子，以及2人交往後生下的2個女兒。

凱特琳經常在社群媒體上分享家庭生活，絲毫不在乎別人怎麼看待這一段關係，招致抨擊或辱罵也無所謂，因為她表示，大部分人聽完來龍去脈後，都會改變想法並且獻上祝福。